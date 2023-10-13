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特斯拉第三季度财报业绩前瞻

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

Best in-house analyst award (dark version)

13 Oct 2023, 12:40

美国大型科技公司财报将于 10 月 19 日（亚太时间）美国股市收盘后，以 Netflix 和 Tesla 拉开帷幕。 在十月份大型科技股普遍反弹的背景下，投资者可能会消化第三季度强劲的盈利结果。 因此，在美国科技股两个月暴跌后，它们的盈利结果将对市场情绪至关重要。 特斯拉的利润率将成为其财报中的关键参数。 以下是这家科技巨头正在酝酿的潜在趋势以及对其第三季度盈利结果的潜在影响。

 

第二季度回顾

由于降价和销售增长放缓，特斯拉在过去两个季度失去了增长动力。 第二季度，这家电动汽车制造商公布了创纪录的汽车交付量，但利润率下降了 9.6%。 特斯拉公布营收249.3亿美元，同比增长47%。 每股收益为0.91美元，较去年同期增长20%。 净利润达到27亿美元，比去年同期增长20%，但较2022年第二季度的59%增幅大幅放缓。

 

汽车销量大幅放缓

特斯拉第三季度交付了 435,059 辆电动汽车，远低于预期的 461,640 辆。 汽车交付量同比增长 26.5%，是 2022 年第二季度以来的最慢增速。该公司表示，“正如最近的财报电话会议所讨论的那样，销量连续下降是由于工厂升级计划停工造成的”。 但维持2023年180万辆汽车交付量的指引。然而，汽车销售放缓和持续降价可能会进一步挤压第三季度的利润率。

 

在华销售面临挑战

特斯拉面临着中国市场需求疲软和激烈竞争的挑战，中国市场占其第二季度销售收入的23%。 中国乘联会数据显示，9月份特斯拉国产电动汽车销量同比下降10.9%。 同期 Model 3 和 Model Y 的销量环比下滑 12%。

除了经济放缓的需求外，中国最大的电动汽车制造商比亚迪正在蚕食特斯拉在中国的市场份额。 第三季度，比亚迪交付了824,001辆汽车，其中431,603辆是电动汽车，而特斯拉的汽车交付量为435,059辆，这是两家公司历史上最接近的数字。

 

Cybertruck 和 Dojo 项目

Cybertruck和人工智能开发，即所谓的Dojo项目，可以被视为推动特斯拉未来增长的关键领域。 在第二季度财报电话会议上，首席执行官马斯克表示，该公司将于今年开始交付 Cybertruck，预计明年将“大量”交付。 该公司将向 Dojo 投资 10 亿美元，这是一台支持人工智能训练的超级计算机，旨在帮助其自动驾驶 (FSD) 系统。 然而，这两项先进技术在货币化方面并未取得有意义的进展。

 

彭博社第三季度预测

 

每股收益：0.748 美元，同比-7.57%

营收：243.9亿美元，同比-2.18%

净利润：26.42亿美元，同比-7.90%


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