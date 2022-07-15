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在持续紧缩的环境下，澳大利亚家庭会受到多大伤害

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 Jul 2022, 15:50

大利亚家庭正面临着30年来最高的通胀，同时澳联储也在大幅加息。

通货膨胀和加息挤压家庭收入，导致家庭财富缩水。

从名义价值来看，工资的增长和紧张的劳动力市场使家庭收入保持稳定增长。然而，由于当前的强劲通胀，实际家庭收入将大幅下降。高盛预计实际可支配总收入在22年和23年分别收缩-2.6%和-0.1%。在这种背景下，这将是自1960年国民账户数据问世以来最弱的年度实际可支配收入增长。而且比全球金融危机、90年代初的衰退或80年代的高通胀时期的放缓幅度要大得多。

图片来源：Goldman Sachs Global Investment Research, ABS

高通胀、利率上升和资产价格下跌也将对家庭财富构成压力。高盛预计，随着利率上升，未来几年房价名义价格将下降约10-15%。

实际收入和净财富双双下降，增加了未来几年实际家庭消费出现实质性疲软的可能性。事实上，家庭储蓄率自2020疫情封锁期呈现下行趋势，自今年澳洲全面放开后，家庭储蓄率加速下行，自疫情期的峰值回落超一半的水平。

澳大利亚家庭储蓄率

图片来源：TradingEconomics

这是连续第八个月下降，原因是物价飙升和该国央行可能进一步收紧政策。83.8是自2020年4月以来的最低值，比2021年7月下降了23.0%，比去年12月下降了近20%。对未来5年经济前景的预测指数下降6.7%至91.6，对未来12个月经济前景的预测指数下降4.2%至80.3。与此同时，家庭财务状况较上年同期下滑2.8%至72.0。

澳大利亚消费者信心指数

图片来源：TradingEconomics

随着未来几年储蓄率低于疫情前水平，高盛预测表明，到2025年底，家庭将从过剩储蓄中提取约500亿澳元用于消费(约占总储蓄池的20%)，而在此期间，高通胀还将使储蓄存量的实际购买力下降18%。

同时，高盛预计22-24财年的实际GDP增速将下调至-0.1%/-0.3%/-0.2 (至+4.0%/+2.1%/+2.1%)，在未来1年时间，经济增长将低于平均水平，同时通胀有所缓解，货币政策收紧。而GDP下调，企业运营成本的升高将推升失业率预计将从下半年开始触底并反弹，意味着当前3.5%的失业率或已进入峰值阶段。

由于当前 1.35% 的现金利率仍远低于 RBA对名义“中性利率”的 2.5% 的估计，以及失业率处在48年来的低位和空前的通胀水平。RBA预计将持续加码紧缩，在 8 月/9 月/10 月加息 50/50/25 个基点将货币政策恢复至“中性”的2.6%。但房地产市场硬着陆风险削弱了消费者支出和劳动力市场，政策利率预计在明年年初触顶。

大于预期的负收入或财富效应可能导致实际消费增长放缓，这将有助于缓解通胀压力。或者由美国和欧洲主导的全球衰退或引发全球政策宽松周期，这也可能导致澳联储在2023- 2024年放松政策。

 

 


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