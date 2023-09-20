美联储9月会议前瞻：预计按兵不动，关注11月政策指引。

美联储将于澳东时间9月21日凌晨4点召开利率决议，市场预期美联储将按兵不动，维持利率5.25% - 5.5%不变。此次市场关注的焦点是联邦公开市场委员会（FOMC）参与者在利率预测中将面临两个关键问题。 第一个是11月是否需要再次加息。 第二个是是否需要重新考虑中性利率。

美国近期的经济数据回顾

美联储在本次利率决议公布前看到一些数据方面的进展，例如劳动力市场再度降温，失业率上升至3.8%，其中8月的时薪同比增速已经降低至两年来的最低水平，职位空缺人数降低至两年多来的低位。通胀方面受能源价格反弹导致整体CPI进一步反弹，核心CPI稳步下降，其中汽车市场价格和住房价格持续放缓。但受季节性高峰需求和能源价格上涨带来公共交通价格上涨，以及新的健康保健数据纳入其中导致核心CPI的部分成分出现回升。预计在能源价格的上涨趋势在四季度或不会持续。在GDP方面，第二季度GDP下修至2.1%，预计增长趋势将维持在第三季度。而第四季度可能在学生贷款支付恢复、债务隐患以及汽车罢工等多方面因素或出现放缓。虽然预测美国经济在第四季度可能面临失速，但美联储在没有看到更多的“证据”的情况下，预计在表态上可能仍有紧缩倾向，防止通胀压力进一步上行。

分析师对美联储本次会议的预测

高盛认为，到了11月份，劳动力市场、通胀方面的进一步放缓以及可能即将到来的第四季度增长困境将使更多的参与者相信 FOMC 可以放弃今年的最终加息，放弃进一步的加息可能会带来政策上更多的灵活性。但在当前背景下，FOMC官员可能维持与今年6月会议相同的点阵图预测，9月的点阵图的利率预测在5.625%。在2024 年和 2025 年的中位数将保持在 4.625% 和 3.375% ，预计 2026 年的低点将触及 2.875%。在度过第四季度GDP的增长困境后，预计 GDP 增长将在2024年第一季度回升，并在消费者支出又一个强劲的一年的带动下，在 2024 年接近 1.75%-2% 的潜在增速。并预计未来不会出现更持续的低于潜在增长的时期，因为货币和财政政策紧缩对增长的拖累已基本过去。

美联储会议后有哪些行情值得关注

纳指100目前仍处于通道的支撑区域附近。在上周五纳指放量下跌后，本周前个交易日指数进一步走软，并呈现缩量，反弹无力体现市场在面临风险事件情况下的谨慎情绪。今日需关注指数是否能守住15000整数关口，若失守或形成向下的破位，即造成指数或出现进一步的向下延伸，并可能触及8月中低点14500 – 14600附近。从技术指标上看走势偏空，指数位于多周期均线之下，MACD指标死叉再次出现。稳健的投资者可等待区间破位后的右侧布局机会。

纳斯达克100 (NDAQ 100 Cash) —— 日线图

来源：CMC Markets（9月20日）



