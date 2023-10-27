11月市场展望：美股进入熊市？黄金突破2000？

纳斯达克大幅下跌，熊市来了么？



纳斯达克综指本月继续走低，主要受地缘政治冲突爆发、美债收益率走高以及科技股业绩表现不佳等因素导致。从目前的形势来看，短期基本面的拐点可能难以看到，巴以冲突呈现进一步升级，以色列对加沙的地面进攻计划仍扰动着市场神经。而美联储主席鲍威尔目前仍保持鹰派，预计在11月1日的利率会议上难以修改当前措辞，即维持高利率更久的时间以达到抑制通胀的目的。而科技七巨头仅剩苹果和英伟达还没有公布业绩报告，市场仍在试图寻找业绩利好以支撑股价，但从当前的公司前景来看，苹果因华为5G手机冲击在华销售面临重大挑战，而英伟达因受芯片限售新规，长期发展前景受到挑战，该新规了杜绝了英伟达向华销售低性能版芯片的可能性。美国公布的最新的第三季度GDP数据表现良好，支持了鲍威尔的鹰派言论，这或继续支持债券收益率走高，或对股市形成压力。

后续我们需要看到11月陆续公布的数据是否出现疲软，以淡化美联储在12月加息的可能性，从而使债券收益率出现回落，为股市带来短暂的喘息机会。需注意的是，加息周期的结束或在一定程度上缓解市场的进一步紧缩担忧，从而支持股市在年底期间出现一定的反弹，但这并不意味着股市能扭转当下的疲弱形势，预计仅会出现周期性的反弹，在明年衰退预期的情况下，股市或进入到中长期的熊市。

黄金大幅上涨，后市是否站上2000？



因地缘政治冲突发酵，在美债收益率持续上涨的背景下，黄金10月自低点大幅反弹近190美元，最高触及1997美元。驱动黄金此次大幅度反弹的核心逻辑为地缘冲突带来的避险情绪，而对于后市的长期走势最关键的因素仍为美联储的货币政策导向。从目前来看，地缘政治冲突暂无缓解可能性，而年底通常为黄金季节性强势期，体现为节假日的实体黄金需求旺季。从长远角度来看，美联储货币政策路径清晰化，剩余加息空间极为有限，而美联储因当前债务空前的规模以及明年大量的利息支出意味着美联储无法保持高利率很长的时间，因此或出现转向预期从而支撑黄金的长期多头走势。因此，黄金站上2000上方只是时间问题。

中国股市表现低迷，上证指数跌破3000点，年内是否还有机会？



中国股市在10月延续低迷走势，虽然中国官方出台了一系列利好市场的政策，以及经济数据出现修复，包括PMI、消费、金融、GDP数据等，但中国股市整体仍呈现缩量阴跌，上证指数失守3000点，深证成指续创2019年8月以来低点，创业板指创2020年3月以来低点。香港恒生指数一度失守17000关口。国内股市的低迷主要受国际宏观市场环境低迷和地缘冲突的影响明显。但在过去的几个交易日中，中国股市相较于欧美表现出韧性，一度收复3000关口，因市场仍期待中国实现全年GDP的增长目标。从中期来看，10年期美债收益率临近触顶，经济数据的修复预期或促进中国股市在四季度的反弹机遇。随着中国政府扩大财政赤字1万亿人民币给地方政府，预计该款项在明年一季度将陆续投放在基建项目中，年底预计出现进一步降准空间。意味着跨年期间的反弹行情值得期待，2900 – 3000或为年内低位区间。

油价大起大落，后市继续走强？



原油价格在10月初因沙特的增产表态一度大幅回落，WTI原油曾一度回落至81美元附近。但由于巴以冲突爆发，油价再次出现反弹，而沙以关系正常化或将无限期被延长。从目前的油价走势来看，在当前地缘政治冲突没有任何缓和的背景下，油价或持续维持高位，若后续出现多个国家卷入战争或导致油价再次冲击9月底前高的可能性。当然，我们仍需注意全球经济在明年面临衰退的预期，这意味着原油市场需求或在明年呈现走弱。但目前来看，战事或导致现阶段供应趋紧从而支撑着油价，当前价格不言顶。

美元是否见顶？



美元指数在10月整体呈现震荡走势，由于当下美联储偏鹰派的言论，导致与欧洲央行偏鸽派的加息形成对比，美国对欧洲利差呈现扩大，而美国经济数据方面也明显强于欧洲，这导致了美元指数持续维持在106上方。但从目前来看，欧元在过去的一个月止跌，一直维持在105之上，其中德国方面的PMI数据连续三个月修复，虽然仍处于低迷的态势。若后续出现美国方面的数据走软，美联储的加息预期的淡化将限制美元进一步向上的空间。而随着日元跌破150，日本当局干预的预期也逐渐升温。并且日本央行明年或逐渐对当前宽松政策进行调整，例如取消YCC，而退出负利率的门槛相对较高。但若取消收益率曲线控制则意味着日元面临升值空间，或一定程度上影响美元。



