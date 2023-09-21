亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.21

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日本央行利率决议前瞻：是否转鹰阻止汇率进一步贬值？

考虑到当前日元汇率不断贬值，日本央行可能会稍微调整前瞻性指引的措辞。 重点将放在会后新闻发布会上，此前日本央行行长植田和男曾表示如果通胀和工资保持持续上涨，年底存在退出负利率的可能性，市场将在此次会议寻求任何央行转鹰的信息。