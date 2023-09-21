X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Sep 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指数继续下跌，S&P/ASX 200指数跌1.37%，报7065.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.29%，报7266.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.91%，报2727.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（+2.95%），软件服务公司Data#3 Ltd（+2.72%）以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（+2.08%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-11.43%），计算机科技公司Weebit Nano Ltd（-4.8%）以及金融科技公司Block Inc.（-4.76%）。


S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌，能源板块为下跌最多的板块，下跌1.96%。


 来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.29%，报17655.41点；国企指数跌1.33%，报6099.26点；恒生科技指数跌1.85%，报3849.27点。南向资金今日净买入32.44亿元，近5日累计净买入198.56亿元。


盘面上，半导体、生物科技跌幅居前。恒大系逆市走高


半导体方面，普达特科技跌17.89%，信利国际跌13.25%，ASMPT跌2.62%，华虹半导体跌2.07%。


生物科技方面，3D Medicines跌8.75%，巨子生物跌8.04%，基石药业跌5.05%，君实生物跌3.98%。


恒大系方面，中国恒大涨10%，恒大物业涨3.03%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market update

日本央行利率决议前瞻：是否转鹰阻止汇率进一步贬值？

考虑到当前日元汇率不断贬值，日本央行可能会稍微调整前瞻性指引的措辞。 重点将放在会后新闻发布会上，此前日本央行行长植田和男曾表示如果通胀和工资保持持续上涨，年底存在退出负利率的可能性，市场将在此次会议寻求任何央行转鹰的信息。

21 2023

Market update

美联储9月会议前瞻：预计按兵不动，关注11月政策指引。

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.20

今日澳洲指数全天走低，S&P/ASX 200指数跌0.46%，报7163.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.45%，报7361.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.46%，报2752.1点。香港股市震荡走弱。截至收盘，恒生指数跌0.62%，报17885.6点；国企指数跌0.86%，报6181.73点；恒生科技指数跌1.58%，报3921.83点。南向资金今日净买入31.99亿元，近5日累计净买入192.23亿元。

20 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.19

今日澳洲指数走低，S&P/ASX 200指数跌0.47%，报7196.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.45%，报7395点；ASX Small Ordinaries指数跌0.38%，报2764.7点。香港股市低开高走。截至收盘，恒生指数涨0.37%，报17997.17点；国企指数涨0.42%，报6235.65点；恒生科技指数跌0.06%，报3984.79点。南向资金今日净买入34.86亿元，近5日累计净买入142.57亿元。

19 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.18

今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.67%，报7230.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.73%，报7428.1点；ASX Small Ordinaries指数跌1.27%，报2775.3点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.39%，报17930.55点；国企指数跌1.59%，报6209.52点；恒生科技指数跌2.22%，报3987.35点。南向资金今日净买入87.33亿元，近5日累计净买入174.99亿元。

18 2023