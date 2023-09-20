亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.20

澳洲股市
今日澳洲指数全天走低，S&P/ASX 200指数跌0.46%，报7163.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.45%，报7361.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.46%，报2752.1点。
S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+5%），废物管理公司Cleanaway Waste Management Ltd（+3.29%）以及地产营销方案解决公司Domain Holdings Australia Ltd（+3.29%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group（-6.55%），锂生产公司Core Lithium Ltd（-5.41%）以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（-4.48%）。
S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块下跌，能源板块为下跌最多的板块，下跌1.81%。
香港股市
香港股市震荡走弱。截至收盘，恒生指数跌0.62%，报17885.6点；国企指数跌0.86%，报6181.73点；恒生科技指数跌1.58%，报3921.83点。南向资金今日净买入31.99亿元，近5日累计净买入192.23亿元。
盘面上，半导体、中概互联网、电力板块跌幅居前。
半导体方面，芯智控股跌8.59%，华显光电跌5.26%，ASMPT跌2.35%，京东方精电跌2.31%，协鑫科技跌2.21%，华虹半导体跌1.53%，中芯国际跌1.24%。
中概互联网方面，美团跌2.05%，快手跌2.67%，网易跌3.19%。
电力股方面，瑞风新能源跌9.41%，中广核新能源跌4.02%，大唐发电跌2.36%，中广核电力跌1.44%。
商品外汇
来源：CMC Markets
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