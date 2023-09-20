亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.20

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美元指数的强势还能持续多久？

在上周四欧洲央行加息25个基点后，由于其偏鸽的政策声明，结合当下欧元区疲软的经济水平，导致美元指数再次来到105之上，在经历了后续两个交易日的小幅调整后，美元指数目前仍处于105之上的水平。