亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.21

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收跌,S&P/ASX 200指数跌0.46%,报7115.5点; ASX All Ordinaries指数跌0.41%,报7335.9点;ASX Small Ordinaries指数跌0.11%,报2804.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:零售商Premier Investments Ltd(+12.23%),电器供应商Breville Group Ltd(+8.98%)以及锂勘探公司 Lake Resources N.L.(6.82%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:金融服务公司Iress Ltd(-35.54%);牛奶品牌The A2 Milk Company Ltd(-13.56%)以及农业综合企业Elders Ltd(-10.82%)。

S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下跌,必需消费、信息技术跌幅居前,分别下跌1.34%和1.32%



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (31.87M), Pilbara Minerals Ltd (22.20M),Paladin Energy Ltd (14.65M), The A2 Milk Company Ltd (13.6M),Westpac (12.66M)。

香港股市



香港股市延续下跌。截至收盘,恒生指数跌1.82%,报17623.29点;国企指数跌1.89%,报6030.64点;恒生科技指数跌2.1%,报3923.16点。南向资金今日净买入96.65亿元,近5日累计净买入191.61亿元。

盘面上,中资券商、内险、绿电跌幅居前。

中资券商股方面,中金公司跌7.14%,中信证券跌6.76%,中信建投跌4.93%,国泰君安跌4.84%,广发证券跌4.32%。

绿电板块方面,大唐新能源跌4.94%,华电国际电力跌4.17%,大唐发电跌3.88%,中国电力跌3.7%。

内险股方面,中国人寿跌3.97%,中国太保跌3.78%,中国太平跌3.58%,中国平安跌3.52%。



商品外汇



