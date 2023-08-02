亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.2

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惠誉下调美国信用评级至AA，美元、期指低开，谨防股汇双杀。

惠誉信用评级机构将美国评级从 AAA 下调至 AA+，它表示，减税和新的支出举措加上多重经济冲击导致预算赤字膨胀，而与福利成本上升相关的中期挑战在很大程度上仍未得到解决。