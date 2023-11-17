亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.17

澳洲股市



今日澳洲指数小幅下跌。S&P/ASX 200指数跌0.13%，报7049.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.12%，报7261点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.026%，报2708.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：牛奶品牌The A2 Milk Company Ltd（+4.97%），农业综合企业Graincorp Ltd（+4.24%）以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+4.22%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：石油和天然气公司Karoon Energy Ltd（-4.65%），汽车广告业务商Car Group Ltd（-4.36%）以及锂化学品公司Allkem Ltd（-3.98%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其能源板块跌幅最大，下跌1.59%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.12%，报17454.19点；国企指数跌2.33%，报5974.47点；恒生科技指数跌1.72%，报3980.15点。南向资金今日净买入37.4亿元，近5日累计净卖出20.92亿元。



盘面上，中概互联网、石油、绿电板块走弱。



中概互联网方面，腾讯跌2.96%，美团跌3.94%，阿里巴巴跌9.96%，百度跌4.87%，哔哩哔哩跌6.79%。



石油股方面，中石化油服跌3.77%，中海油田服务跌2.96%，中国油气控股跌2.54%，中国海洋石油跌2.15%。



绿电股方面，大唐新能源跌5%，新特能源跌4.49%，龙源电力跌3.57%，福莱特玻璃跌3.17%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



