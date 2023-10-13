亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.13

澳洲股市



今日澳洲指数走弱。S&P/ASX 200指数跌0.56%，报7051点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7243.5点；ASX Small Ordinaries指数跌1.22%，报2686.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：乳制品供应商Bega Cheese Ltd（+3.21%），金融服务公司Perpetual Ltd（+2.6%）以及黄金勘探公司Genesis Minerals Ltd（+1.45%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.26%），计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-6.52%）以及锂生产公司Core Lithium Ltd（-6.25%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌1.93%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.33%，报17813.45点；国企指数跌2.42%，报6115.88点；恒生科技指数跌3.46%，报3879.84点。南向资金今日净买入40.17亿元，近5日累计净买入81.36亿元。



盘面上，航空股、中概互联网、新能源汽车跌幅居前。



航空股方面，中国国航跌4.48%，南方航空跌4.18%，东方航空跌2.25%，国泰航空跌2.21%



中概互联网方面，京东跌11.47%，腾讯跌3.1%，阿里跌3.79%，哔哩哔哩跌6.33%，百度跌5.25%，网易跌4.27%。



新能源汽车方面，蔚来汽车跌5.31%，小鹏汽车跌3.58%，理想汽车跌3.1%，零跑汽车跌2.38%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



