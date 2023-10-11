亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.11

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美股连续三天收涨，关注9月CPI数据

截至10月10日收盘，美国三大股指连续三个交易日收涨，其主要因素在于近期多位美联储官员的鸽派言论，即认为当下连续走高的国债收益率或取代进一步的加息。“新美联储通讯社”认为11月暂停加息似乎板上钉钉，根据CME的FED Watch显示，美联储在11月1日暂停加息的概率升至84.4%，加息25个基点的概率仅为15.6%。美元指数也在本周初走弱，回落至106下方。