亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.10

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巴以冲突是否会演变成第六次中东战争？

自10月7日巴以爆发冲突之后，截至10月9日晚，双方的冲突已经造成逾1600人死亡，6000多人受伤。以色列国防部长加兰特在9日宣布“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带，切断对加沙地带的水、电、食物供应。10月10日早间，哈马斯官员表示目标已经实现，愿意与以色列就可能的停火进行讨论。