亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.09

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一周展望：美国9月CPI，中国9月贸易数据、CPI，美国银行股Q3财报！

市场预期美国9月总体和核心CPI均呈现不同程度放缓，该数据或成为美联储在11月是否加息的重要依据。摩根大通、花旗、富国银行将在周五发布第三季度财报。