京东二季度财报超预期，营收稳定增长、盈利改善，股价或反弹约20%。

京东集团（JD.US/9618.HK）于8月23日公布第二季度及中期业绩。二季度营收录得2672亿元，高于市场预期的2616亿元，同比增速为5.4%，高于行业平均增速。归属于普通股股东的净利润录得44亿元，高于市场预期的13.63亿元，去年同期为7.94亿元。

2022上半年京东集团营收为5073亿元，同比增长11%；净利润为5.1亿元，同比减少87.6%，主要源于一季度的亏损。

京东集团第二季度年度活跃用户账户5.8亿，增长9.2%。管理层表示，京东核心零售业务的活跃用户净增加量将保持在+1000万每季度的健康增长，即使在新冠肺炎严重中断的情况下也保持这种状况。京东Plus用户超过3000万（2022年前7个月增加了500万），其平均每用户收入是非Plus用户的8倍，达到了管理层此前的预期，公司将在未来继续构建该计划。

来源：JD.com

京东零售在二季度营收2415.57亿元，同比增长3.8%，经营利润为81.73亿元。非GAAP息税前利润率为3.4%，去年同期为2.6%。电子和电器/一般商品收入年环比为0%/8%，超市品类的订单量同比增长超过25%。医疗保健产品、家居用品、体育用品和户外用品、化妆品的收入同比增长两位数，大多数类别的收入均超过行业。展望未来，管理层预计京东零售核心用户将在第三季度表现出更强劲的增长势头。与第二季度相比，用户数量将依次增加。由于消费者信心需要时间再次建立，消费复苏仍旧处于缓慢增长趋势。

达达在2022年第二季度实现了23亿元人民币的收入，同比增长55%，相应的营业亏损为4.24亿元人民币。京东到家的直接利润率首次在季度基础上转为正值。

以京喜拼拼为主的新业务营收为62.65亿元，同比下降10%，相应的营业亏损为20.32亿元。

京东物流二季度营收为312.72亿元，同比增长20%。二季度毛利率为6.9%（去年同期为5.9%），非国际财务报告准则盈利2.13亿元（净利润率0.7%）。尽管第二季度供应链出现严重中断，但京东物流的盈利能力仍好于预期，利润率有所回升，毛利率有所提高。进入下半年，管理层预计，在运营效率、成本控制和严格投资的基础上，京东零售所有类别（实现毛利率）和所有业务线（调整后的营业利润率）的利润率将同比提高。截至第二季度末，京东物流管理着1400多个仓库，总建筑面积超过2600万平方米。资本支出为14亿元人民币，约占收入的2.4%。截至2022年6月30日，现金和现金等价物为274亿元人民币。

徐雷在财报会议中表示，由于受疫情影响，二季度成为京东自上市以来挑战最大的一个季度。在前景方面，管理层对近期收入增长提出了谨慎的言论，指出消费者信心需要时间才能恢复，7月消费复苏弱于预期，7月GMV增长高于国家统计局在线商品销售额年环比+6.3%，但低于6.18购物节GMV增长10%。管理层观察到8月略有连续复苏，并预计9月将继续环比改善。尽管存在不利因素，公司在消费者、医疗保健、家用电器、全渠道和城市内业务方面实现了健康增长。对于服装和酒精等非必需品类，虽然短期前景仍不确定，但管理层对中国的长期消费趋势充满信心，同时继续关注客户体验和质量增长。

京东（9618.HK） —— 日线图

来源：CMC Markets

京东股价早盘受财报利好高开近4%，由于受整体大盘低迷表现承压回落。当前趋势处于反弹趋势中的旗形整理通道，MACD指标有形成金叉迹象。中国宏观经济面有望在三季度改善，或引领积极的市场预期，支撑股价进一步向上反弹。当前价格可关注第一阻力230附近，若形成突破，股价或进一步反弹至250均线265附近。下方支撑：210



