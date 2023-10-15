一周展望：中国第三季度GDP，特斯拉、奈飞Q3财报

本周重要经济事件和数据

美国9月零售销售 —— 周二

今年第三季度，美国消费者继续表现出韧性。 在经历了年初的缓慢增长之后，美国零售支出随着时间的推移逐渐走强，这主要是由强劲的劳动力市场和低失业率推动的。 汽油价格上涨无疑将导致可自由支配支出有所放缓，但受季节性因素的推动， 7 月和 8 月零售销售均出现 0.5% 和 0.6% 的弹性水平，本周的 9 月零售销售数据预计将小幅放缓至 0.3%。 最近的美国消费者信贷数据显示，美国消费者在 9 月份大幅削减支出，这增加了可能会出现意外下行的风险。

美国银行、高盛Q3财报 —— 周二

美国银行

自发布第二季度业绩以来，美国银行股价持续呈现下跌，目前股价处于 2020 年 11月以来的最低水平。尽管第二季度业绩表现积极，净利润同比增长 19%，达到 74.1 亿美元，营收同比增长 11% 至 253.3 亿美元，主要得益于较高利率带来的净利息收入强劲增长。但投资者定价对未来收益的担忧，主要体现在银行业贷款需求在高利率环境下持续降低。在过去几个月一些股东进行了抛售。 由于近期收益率大幅上升，人们还担心美国国债未实现的损失。 这些损失可能高达 1000 亿美元，尽管这个数字看起来很高，但该银行的流动性仍然很高，这表明这些担忧可能被夸大了。市场预期第三季度营收预计为 251.67亿美元，净利润为63.06亿美元。

高盛

高盛的第二季度业绩令人失望，尽管收入超出了预期的 109 亿美元，但净利润低于市场预期，为12.2亿美元，同比下降58.5%，部分原因是与 GreenSky 业务相关的 5.84 亿美元减值，以及房地产减值 4.85 亿美元。 并且，高盛最重要的投资银行和交易收入来源陷入困境、进军零售银行业务陷入困境。尽管股票交易保持稳定，但第二季度固定收益交易收入下降了 26%。 股价也在过去三个月走低，并跌至年内低点附近。市场预期第三季度营收为114.43亿美元，净利润为22.76亿美元

中国第三季度GDP —— 周三

在第三季度 GDP 数据发布之前，一些数据反映中国经济摆脱上个季度的疲软状态。例如9月制造业PMI时隔五个月重回扩张区间，服务业景气度有所回升。以及9月社融规模超出预期，信贷需求呈现回暖。但贸易数据上仍呈现疲软状态，进出口同比下降呈现缩窄但仍处于负值区间，9月总体CPI同比录得0%，低于市场预期的0.2%。其中油价贡献了增长，但暑期整体出行需求降低，机票、酒店和旅游价格呈现回落拖累了增长。总体需求仍然呈现低迷状态。

市场预期第三季度GDP环比增长1%，前值为0.8%；同比增长4.5%，前值为6.3%。预计中国货币政策将继续呈现逆周期调节，或等美联储结束加息周期继续加大刺激力度，年内或有进一步降准降息空间。

特斯拉、奈飞Q3财报 —— 周三

特斯拉

尽管特斯拉在第二季度营收达到创纪录的 249.3 亿美元，但由于降价导致的利润率的下滑，下降至9.6%。股价在过去三个月走低，特斯拉CEO马斯克表示，由于工厂关闭，第三季度汽车生产可能会放缓，而新款 Cybertruck 发布的细节也很少。

特斯拉在第三季度的汽车交付量放缓至 435,059 辆，远低于预期，是2022年第二季度以来的最慢增速。交付量的下降主要是工厂升级计划导致的，但仍维持全年180万辆的交付目标。随着价格战的继续，市场将再次关注第三季度的利润率，以及关于Cybertruck和Dojo项目的最新进展。

市场预期特斯拉第三季度营收预计将较第二季度小幅下降至 242.57亿美元，净利润预计为22.65亿美元。

奈飞

得益于对密码共享的打击，奈飞在第二季度新增了 590 万用户。但该公司仍然不愿透露其广告支持层的收入，尽管它确实表示，到目前为止，在推出打击措施时，它已经拥有 500 万活跃用户。但第二季度的收入仅同比增长3%，低于市场预期。

流媒体行业还必须应对编剧和演员罢工的影响，尽管 Netflix 表示，由于不必为新内容支付那么多费用，因此预计现金流会有所改善，该公司将现金流预期上调至50亿美元，此前为35亿美元。

市场预期奈飞第三季度营收为84.3亿美元，净利润为15.71亿美元。市场将关注密码共享被打击后带来的用户收益以及广告支持层的收入增长。

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：新西兰第三季度CPI（季率/年率）

英国9月失业率

加拿大9月CPI（月率/年率）

美国9月零售销售（月率）

美国银行、高盛Q3财报

周三：中国9月社会消费品零售总额（年率）

中国9月规模以上工业增加值（年率）

中国1至9月全国房地产开发投资

中国1至9月城镇固定资产投资（年率）

中国一至三季度GDP（年率）

中国第三季度GDP（季率/年率）

摩根士丹利、奈飞、特斯拉Q3财报

周四：澳大利亚9月失业率

台积电Q3财报

周五：日本9月CPI（月率/年率）

中国10月一年期与五年期贷款市场报价利率

本周重要产品关注

纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月15日）

纳指100在15300附近承压，日线级别形成下降结构，美科技股第三季度业绩的放缓预期和近期的地缘冲突升级或导致股指承压，预计回落至下方支撑14500附近。

特斯拉 （TSLA） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月15日）

特斯拉股价在过去的三个交易日连续下跌，成交量出现缩量，形态偏空。MACD指标出现死叉，或使股价再次挑战支撑240附近。若跌破或进一步下探至210。

现货黄金 （XAU/USD Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月15日）

黄金因地缘政治冲突升级大幅度上涨 ，扭转了此前的下跌通道趋势。当前策略以逢低看多为主，上方第一目标关注1945 – 1950阻力区域。

西德克萨斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月15日）

受地缘冲突影响，WTI原油上周五大幅走高，目前双方战事呈现进一步升级，且多数国家被卷入或导致能源供应紧缺，油价或存在再次挑战前高的可能，当前策略以逢低看多为主。



