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澳大利亚第四季度GDP大幅放缓将如何影响澳元走势？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

01 Mar 2023, 14:25

3月1日，澳大利亚统计局（ABS）公布2022年第四季度GDP数据，由于高通胀导致的生活成本上升，以及在高利率环境下商业投资的进一步放缓，导致整体经济增长较上一季度大幅放缓，同比增长2.7%，前值为5.9%，符合普遍市场预期；较上一季度放缓0.1%至 0.5%。 低于预期的 0.8% 。

悲观的房地产市场数据、通胀数据，强劲的劳动力市场与乐观的零售数据形成鲜明对比。 稳健的消费者支出被房地产市场的下滑所抵消，尽管如此，澳大利亚商品出口的增长势头和家庭支出的弹性帮助澳大利亚GDP实现了连续第五个季度的增长，但增速呈现逐步放缓的态势。
 


澳大利亚失业率
来源：TradingEconomics


 


澳大利亚时薪同比增长
来源：TradingEconomics


 
澳大利亚零售销售月环比
来源：TradingEconomics


 
澳大利亚个人新房销售
来源：TradingEconomics


 


澳大利亚GDP季度增长率
来源：TradingEconomics

“家庭和政府支出的持续增长推动了消费的增长，而旅游服务出口的增加以及海外对煤炭和矿石的持续需求推动了出口，”ABS 国民账户负责人 Katherine Keenan 表示。

但周三的数据表明，澳大利亚经济在 疫情后的高速增长已经失去动力，未来几个月的增长将进一步放缓。 澳联储最近也对这种情况发出警告，称经济软着陆的道路仍然狭窄。澳联储预测，2023年澳大利亚经济将增长约1.5%。

 

澳元走势分析


澳元兑美元自2月25日以来一直在0.67 – 0.675区间小幅盘整。下跌动能的放缓主要原因在于美元近期涨势的放缓，其在105上方明显承压。

尽管如此，考虑到目前对美国通胀上行风险以及美联储鹰派押注的关注，市场现阶段风险规避情绪较大，因此美元现阶段仍大概率维持强势上涨趋势。考虑到 3 月份即将发布的诸多关键数据和重要事件，包括美国2月的就业报告、通胀数据以及美联储利率决议，澳大利亚第四季度 GDP 数据对汇率的影响可能不大。

因此，即使澳元现阶段出现一定的反弹修复，但不会影响整体的下跌趋势。 相反，经济的逐步降温可能促使澳元在更长的周期中走软。
4小时结构澳元处于下跌趋势中，短期价格可能反弹至阻力0.678。预计在该位置承压并进一步下跌至0.663。


 澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图（3月1日）
来源：CMC Markets

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