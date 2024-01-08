一周展望：美国12月CPI、美国银行股Q4财报业绩

本周重要经济事件和数据

日本12月东京CPI —— 周二

由于日本的通胀和工资增长水平均呈现放缓，日本央行在去年12月的政策会议上维持鸽派宽松政策，让市场普遍感到失望。这也造成了日元近期再度迎来贬值。从本周的预期来看，通胀可能仍呈现下行趋势，市场预期日本12月东京总体CPI同比从2.7%放缓至2.5%，12月核心CPI同比预计从2.3%放缓至2.1%。这意味着日本央行退出负利率的门槛在今年仍然较高，至少现在看不到任何转变。

美国12月CPI —— 周四

11 月份美国总体CPI同比从 3.2% 放缓至 3.1%，市场一直希望美联储可能在2024年降息，或许是在3月底之前。 然而，美联储官员却对这些预期泼了一盆冷水。 尽管美国经济表现良好，但在通胀仍高于美联储 2% 目标的情况下，提前降息的论点似乎难以成立。 并且，上周五公布的非农数据均好于预期，这可能意味着过度的降息预期或迎来纠正，并打压市场的乐观情绪，我们看到了美股在1月的第一个交易周均迎来回落。本周的通胀数据或对美国第一季度是否降息带来一定影响。市场预期12月总体CPI同比反弹至3.3%，核心CPI同比预计小幅从4%放缓至3.8%。若通胀仍然居高不下，降息时间可能会推迟到今年晚些时候。

中国12月CPI ，贸易数据—— 周五

中国11月的CPI再次进一步收缩，同比下降0.5%，环比下降0.5%。PPI同比下降3%，环比下降0.3%。市场预计12月数据降幅较上月有所收窄，但仍呈现疲软态势，预计12月CPI同比下降0.3%，PPI同比预计下降2.7%。

进出口数据方面，市场预计12月以美元计算出口同比上涨1.6%，或自去年4月以来连续两个月录得增长，反映出口呈现回暖态势。进口同比预计0%，较上月的-0.6%有所回暖。

美国银行股Q4财报

1月12日（盘前）

摩根大通：EPS预计3.65美元；营收预计359.3亿美元

花旗：EPS预计1.04美元；营收预计为188.8亿美元

富国银行：EPS预计为1.15美元；营收预计为203.4亿美元

美国银行：EPS预计为0.68美元；营收预计为217.1亿美元

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：日本12月东京CPI（月率/年率）

中国12月M1, M2货币供应（年率）

中国12月新增人民币贷款

中国12月社会融资规模

欧元区11月失业率

周三：美国11月批发销售（月率）

周四：美国12月CPI（月率/年率）

周五：中国12月CPI、PPI（月率/年率）

中国12月进出口（月率/年率）

美国12月PPI（月率/年率）

摩根大通、花旗、美国银行、富国银行Q4和全年业绩

本周重要产品关注

纳斯达克100（NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月7日）

纳指100上周连续下跌，价格承压于5日均线，目前测试第一支撑16150，若跌破或进一步下行至15780。MACD指标形成死叉。

香港恒生指数（HSI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月7日）

恒指在反弹至17000后再度回落，成交量持续形成缩量，在过去的3个交易日均呈现反弹无力，承压于5日均线。或再次出现向下之势头，下方支撑16000。

现货黄金（XAU/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月7日）

现货黄金上周连续回落，目前测试趋势线支撑2025 – 2030。MACD形成连续高位背离，若跌破趋势线或有失守2000的风险，下方支撑关注1975，1945。

道富金融业精选ETF（XLF） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月7日）

金融ETF自去年12月中旬以来呈现高位盘整态势，但技术指标出现明显背离。本周关注银行股财报业绩，市场普遍预计净利息收入或随着加息效应的来临普遍下滑，影响营收。这可能使市场重新定价分子端，从而导致股价出现回落。



