X

选择您要开设的帐户

Market update

iShares Global Infrastructure ETF能否在2025年实现增长？

eft

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

13 Mar 2024, 21:10

由于基础设施行业得到美国等各国政府的财政支持，因此在市场充满不确定性时，投资基础设施一般是较为安全的选择。但iShares Global Infrastructure ETF（IGF）在过去12个月内的增幅仅达到1.3%。​

  • IGF基金过去一周的增幅为1.8%，而该基金的第一大持股Aena同期涨幅为5.3%。
  • Aena的股价在过去12个月上涨了27.4%。
  • 摩根大通和麦格理认为全球基础设施有望实现长期增长。

西班牙机场运营商Aena（AENA:MC）的股价上周上涨了5.3％，推动iShares Global Infrastructure ETF（IGF）基金上升1.8%。

截至今年2月23日，Aena是IGF基金中的第一大持股。Aena公司的股价在过去12个月内实现了27.4%的飞速增长。今年1月，西班牙报纸Expansion报道称Aena正在考虑收购爱丁堡机场。

iSharesGlobal Infrastructure ETF基金追踪标普全球基础设施指数，持有76家国际基础设施企业的股票，涵盖通信、水利、电力和运输服务。截至2月23日，交通运输在该基金的投资组合中占比为40.9%，公用事业和能源占比分别为38%和20.6%。

摩根大通研究显示，基础设施行业过去一直被视为适合进行相对稳定的长期投资，而全球基础设施迫切的脱碳需求等因素则为行业提供了一大支撑。IGF基金过去六个月的涨幅为3.1％，过去一年的涨幅为1.3％。

Aena股价表现强劲

截至2月23日，Aena在IGF基金投资组合中的权重为6.1％。Aena由西班牙政府持股51%，管理西班牙境内的46个机场，客运量在全球机场运营商中名列前茅。2022年，Aena获得了巴西11个机场的运营权。

该公司在2023年前九个月的收入达到38亿欧元，同比增长19.9%，净利润增加至11亿欧元，涨幅为2.2%。

2023年新冠疫情后，和欧洲同类机场相比，Aena所管理的西班牙机场客运量的恢复速度更快，1月至9月的旅客人数达2.166亿人次，同比增长17.6%。

该基金的第二大持股是澳大利亚公司Transurban（TCL:AX），权重为5.1％。Transurban的业务也涵盖运输服务基础设施，包括在澳大利亚和北美地区建造并运营收费公路。

今年2月7日，Transurban公布了2024年上半年财务报告，报告称上半年平均每日流量同比增长2.1%，达到250万次。该公司还表示，由于按比例计算的收费收入增长至18亿美元（增幅为6.3%），因此按比例计算的税息折旧及摊销前利润为13亿美元。

Transurban的股价上周上涨了2.2％，过去12个月上涨了1％。

全球基础设施有望实现增长

通胀上升、地缘政治局势紧张等因素加剧了许多行业的不确定性。相比之下，人们普遍认为基础设施投资较为安全。

麦格理资产管理公司今年1月发布的2024年展望报告显示，由于其“防御力强、可有效抵御通胀激增、收益率相对较高，且获得全球强大的政策支持”，基础设施行业今年有望实现增长。

基础设施行业获得的国家支持包括美国总统拜登签署的价值1.2万亿美元的《基础设施投资和就业法案》，为美国的道路、水利和电力等项目提供资金支持。

全球基础设施中心表示，截至2022年9月，G20国家中42%的公共基础设施资金集中在交通方面，占比第二高的是社会基础设施（17%），如医疗、住房和教育等。

根据IGF基金77支成分股的评级，TipRanks将IGF的买入评级设定为“温和买入”。

六位分析师一致将Aena SME评为“强劲买入”等级，而八位分析师则一致将Transurban评为“持有”等级。


来自CMC的最新消息

Market update

雷·达里奥为何选择在Q4买入这两支金融科技股？

雷·达里奥的桥水基金在2023年第四季度增持了Visa和Mastercard的股票。这两家公司在业内都各占一席之地，因此近年来均维持了可持续的利润和收入增长

12 2024

Market update

供应量锐减——Matthew Sigel谈比特币关键之年

Market update

巴菲特为何仍然看好美股?

Market update

锂矿股票未来数月能否反弹？

相关文章

Market update

雷·达里奥为何选择在Q4买入这两支金融科技股？

雷·达里奥的桥水基金在2023年第四季度增持了Visa和Mastercard的股票。这两家公司在业内都各占一席之地，因此近年来均维持了可持续的利润和收入增长

12 2024

Market update

供应量锐减——Matthew Sigel谈比特币关键之年

VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel近期与OPTO Sessions展开了对话，就比特币减半倒计时、美国总统大选对比特币价格的影响以及增持比特币储备的地区进行了探讨。

07 2024

Market update

巴菲特为何仍然看好美股?

巴菲特向伯克希尔·哈撒韦（BRK-B）的股东们发出了自其得力助手查尔·芒格去世后的首封致股东信，并在信中将芒格比作“建筑师”，将自己比作“总承包商”，负责构建芒格的愿景。

06 2024

Market update

锂矿股票未来数月能否反弹？

虽然锂矿需求和价格在2023年一路下跌，但2024年锂矿行业有望复苏。以下为您选取了几支值得关注的锂矿股票。

04 2024