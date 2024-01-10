奈飞Q4财报前瞻：四季度业绩能否支持股价突破500美元？

奈飞Q3业绩回顾



上个季度，得益于公司的广告支持计划和对北美市场密码共享的打击措施，该公司在第三季度增加了876万订阅用户，明显超出了公司的指引。广告套餐的订阅环比增长70%。APRU（单用户平均付费金额）同比小幅走弱，因发展中国家和地区用户的增长拉低了整体用户平均水平，用户的增长与APRU的下降相互抵消，使营收同比增长7.8%至85.4亿美元，增速并不算高。在此基础上，奈飞在10月份对收入贡献更高的欧美地区的套餐进行涨价，从而推动整体营收继续保持增长。第三季度营业利润率为22.4%，高于市场预期的22.1%，去年同期为19.3%。该公司股票在2023年上涨65.1%，并在第三季度报告发布后连续三个月上涨，价格已经触及2022年1月以来的高点。

奈飞Q4展望



奈飞将于1月23日盘后发布第四季度和全年业绩。在上个季度的财报会议上，管理层并没有给出明确的用户指引，预计与第三季度的增长相差不大，管理层预计第四季度在收入方面同比增长11%，达到87亿美元。鉴于去年的强劲增长势头以及涨价背景下，第四季度的收入指引看起来比较合理。该公司同时上调利润率指引，预计2023年全年营业利润率为20%，在此之前公司的预期为18% - 20%。



上个季度的自由现金流为18.9亿美元，大幅好于预期，一方面原因在于好莱坞影视工作人员的罢工导致的内容支出的减少。管理层上调了2023年全年自由现金流目标至65亿美元，此前为50亿美元。然而，三季度的支出减少属于被动式的降低，随着这些影视工作人员重返工作岗位，从长期角度来看，内容支出成本似乎将出现增长。因此，盈利增长仍然需要依靠公司营收的增长，而涨价举措也促使投资者对奈飞在现阶段维持高增长产生信心，这支持了股价的持续走高。

奈飞股价在2024年的可能性表现



奈飞的股价在2023年12月20日冲击500美元失败后，在近期呈现高位的震荡趋势。

就从目前来看，打击账户共享策略所起到的作用比市场预期的要好，也推高了公司的整体估值，市盈率已经来到47.3，在2022年年底时仅29.2。从长期角度来看，该公司的股价仍将取决于公司的盈利能力。11月-12月的这一波上涨也源于美联储在2024年的降息预期，但在当下高息环境下，消费者的支出整体将呈现放缓趋势，并且若出现降息不及预期也可能打击消费者情绪。打击账户共享所带来的用户增长可能在一定时间内支撑业绩走强，但这并不是长期增长的逻辑。未来的股价走势可能仍取决于公司的成本方面的控制，例如通过较低的海外创作团队来增加盈利能力，例如此前大火的韩剧《鱿鱼游戏》。通过增加对海外市场的投入或是奈飞接下来重要的增长引擎。除此之外，2023年生成式AI发展迅速，当下有越来越多的生成式AI视频创作内容流入市场。AI能通过大数据生成更符合用户偏好的视频内容，这意味着更高的效率和更低的成本，而这也可能成为影响奈飞股价的关键因素。

考虑到当下股价在去年年底的上涨已经一定程度上对四季度的可能性增长进行了提前消化，市场可能将更多关注2024年的指引，短期涨幅过高的股价和高息环境影响消费支出或形成背离，意味着当下追涨已经不再适合。



