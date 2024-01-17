微软财报前瞻：云业务的增长能否帮助微软稳坐全球市值第一宝座

在投资了23年大火的AI模型ChatGPT背后的公司OpenAI后，微软逐步成为人工智能领域的龙头企业，使股价在2023年上涨了58.7%。在去年10月发布的24财年第一季度财报中显示，营收同比增长13%至565.2亿美元；净利润同比增长27%至222.9亿美元。其中智能云收入表现亮眼，同比增长19%至243亿美元，占总体的43%。Azure 和其他云服务收入增长 28%（以固定汇率计算）。



24财年第二季度财报前瞻



微软公将于 2024 年 1 月 30 日美股收盘后发布 2024 财年第二季度财务业绩 。 根据Zacks共识显示，预计营收为610.3亿美元，同比增长15.7%；每股收益预计为2.75美元，同比增长18.5%。管理层预计在第二季度Azure的增长将达到26%至27%。该公司在2024年的1月继续上涨并突破历史新高，超过苹果成为全球市值第一的公司，市值接近2.9万亿美元。这体现出投资者对人工智能领域未来的发展充满信心。近日，微软宣布推出M365家庭和个人版的Copilot Pro，定价20美元/月，这意味着个人用户也可访问最新的OpenAI模型，同时在企业端的Copilot取消了企业用户的最低购买量，这意味着未来有更多潜在的中小企业客户增长。



股价将会怎样表现？



24年潜在M365用户和Azure服务的增长或使微软的市值突破3万亿只是一个时间问题，在AI领域的领先或使微软稳坐全球市值第一的宝座，而其竞争对手苹果正面临iPhone 15销量下滑和Vision Pro无法走量的困扰，目前来看苹果可能需找到新的增长点才能支撑股价，但目前来看由于在AI领域的落后导致现在很难看到转机，该公司也被一些投行下调了评级。目前，微软的市盈率已经达到37倍，高于过去5年的平均市盈率30倍和10年的平均市盈率24倍。短期来看，市盈率已经来到较高的位置，近期股价的持续上涨也反映了投资者对未来的乐观预期。



但一些潜在的风险因素完全被忽视，例如：1）宏观基本面的下行压力，一些数据产生了衰退预警，例如非制造业PMI即将陷入收缩区间；2）在下行背景下导致的企业数字化转型进程放缓，Azure的增长可能放缓；3）居民和中小企业在高利率环境下的支出放缓，M365销售增长放缓；4）人工智能领域的竞争加剧，微软的操作系统份额或存在进一步被削弱的可能；5）PC端的业务增长压力可能难以支持当前较高的估值水平。



因此，即使我们长期看好微软未来在人工智能领域的领先地位，但考虑到短期宏观基本面的恶化预期，当前股价已经处于阶段性的高位。我们预计在2024年上半年股价的走势可能会放缓并出现一定程度的调整空间。



