Meta财报前瞻：广告业务预计稳定增长，元宇宙部门或持续亏损

上个季度，Meta总收入达到341.5亿美元，高于华尔街预期的334.3亿美元。广告业务的收入稳定增长，达到336.4亿美元，同比增长24%。负责元宇宙的Reality Labs收入2.1亿美元，同比下降26%，营业亏损37.42亿美元。净利润为115.8亿美元，同比增长163.6%。

在财报公布后，虽然持续投入的元宇宙部门连续亏损，但其主体业务依旧保持着稳定的增长，旗下的应用程序和脸书的日活跃用户均保持着稳定的个位数增长，该公司股价自去年10月26日触底反弹后保持着连续上涨，在2023年实现了股价194.1%的涨幅，而在今年的1月，Meta的股价依旧走势强劲，截至1月18日收盘，该股触及376美元，距离历史高点的384.3美元仅差一步之遥。

Meta的股价强势一方面受其美国宏观面的强劲表现，在去年通过大规模裁员后实现了业绩的扭亏为盈。随后该公司搭上了人工智能概念的列车，以及降息预期带来的风险情绪回暖。随着市场对美国经济“软着陆”的预期，至少通过现在的数据来看是这样的。即使当下元宇宙部门仍然处于亏损状态，但凭借着主体业务的稳定增长，Meta似乎有希望在短时间内突破股价的历史高点。

第四季度报告的预期

管理层预计第四季度的业绩将继续保持着稳定的增长，预计总营收在365 – 400亿美元。2024年全年总支出预计在940 – 990亿美元，资本支出预计在300 – 350亿美元。而元宇宙部门的运营亏损可能在2024年大幅增加。自2019年以来，Meta的VR和元宇宙部门Reality Labs的累计亏损已经达到470亿美元，而这个亏损仍将持续，但管理层仍然坚持对这两个部门持续投入，管理层预计元宇宙的发展周期是十年。

因此，考虑到四季度业绩的增长已经一部分反映在股价之中，由于在人工智能和VR领域可能短期看不到明显的建树，预计其财报会议将重点更广泛的宏观经济背景，从而对其主要业务广告收入在今年未来几个季度的增长进行评估，而市场对该公司的定价可能更注重这个方面。

Meta将于2月1日美股盘后发布第四季度和全年业绩，Zacks Research预计第四季度营收为387.8亿美元，同比增长20.56%；每股盈利预计为4.8美元，同比增长60%。

潜在的风险因素

1. 新用户增长、活跃用户数量和广告收入方面面临更激烈的竞争；

2. 对VR和元宇宙部门的大量投资导致营业利润率下降的时间更长；

3. 对人工智能的监管审查对商业模式的影响；

4. 全球宏观经济环境的不确定性，经济增长放缓对主体业务的收入拖累。



