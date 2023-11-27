亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.27

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.76%，报6987.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.71%，报7192.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.47%，报2671.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（+5.41%），矿业公司Ramelius Resources Ltd（+3.93%）以及矿业公司Genesis Minerals Ltd（+3.83%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（-4.35%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-4.17%）以及网络服务提供商Megaport Ltd（-3.9%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块下跌，其中房地产板块跌幅最大，下跌1.35%

来源：ASX

香港股市



香港股市早盘一度走低，午后拉升。截至收盘，恒生指数跌0.2%，报17525.06点；国企指数跌0.26%，报6025.22点；恒生科技指数涨0.17%，报4031.66点。南向资金今日净买入3.48亿元，近5日累计净买入60.5亿元。



盘面上，内房股走低，教育、零售板块走强。



内房股方面，融创中国跌10.43%，富力地产跌5.8%，龙湖集团跌4.07%，碧桂园跌3.09%。



教育股方面，光正教育涨31.15%，思考乐教育涨16.83%，博骏教育涨16.23%，枫叶教育涨12.96%。



零售股方面，国美零售涨27.59%，岁宝百货涨14.55%，名创优品涨3.31%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



