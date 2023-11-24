亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.24

澳洲股市



今日澳洲指数早盘一度冲高，午后回落。S&P/ASX 200指数跌0.62%，报7029.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7234.2点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.011%，报2683.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤矿开采公司Whitehaven Coal Ltd（+3.41%），基金与咨询公司Insignia Financial Ltd（+2.9%）以及电力公司Origin Energy Ltd（+2.76%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融公司Virgin Money Holdings UK PLC（-6.08%），软件服务公司Technology One Ltd（-4.88%）以及计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-3.31%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中能源（+1.27%）和公用事业（+1.55%）板块涨幅居前，信息技术板块下跌1.71%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.96%，报17559.42点；国企指数跌2.1%，报6041.15点；恒生科技指数跌2.24%，报4024.83点。南向资金今日净买入87.27亿元，近5日累计净卖出4.05亿元。



盘面上，汽车、中概互联网、中资券商股走弱。



汽车股方面，比亚迪股份跌5.54%，蔚来汽车跌4.59%，吉利汽车跌3.78%，理想汽车跌2.13%，北京汽车跌2.05%。



中概互联网股方面，腾讯跌2.43%，京东集团跌1.87%，哔哩哔哩跌4.24%，小米集团跌2.85%，网易跌3.36%。



中资券商股方面，中金公司跌2.36%，华泰证券跌2.07%，国泰君安跌1.83%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



