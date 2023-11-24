X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Nov 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指数早盘一度冲高，午后回落。S&P/ASX 200指数跌0.62%，报7029.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7234.2点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.011%，报2683.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤矿开采公司Whitehaven Coal Ltd（+3.41%），基金与咨询公司Insignia Financial Ltd（+2.9%）以及电力公司Origin Energy Ltd（+2.76%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融公司Virgin Money Holdings UK PLC（-6.08%），软件服务公司Technology One Ltd（-4.88%）以及计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-3.31%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中能源（+1.27%）和公用事业（+1.55%）板块涨幅居前，信息技术板块下跌1.71%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.96%，报17559.42点；国企指数跌2.1%，报6041.15点；恒生科技指数跌2.24%，报4024.83点。南向资金今日净买入87.27亿元，近5日累计净卖出4.05亿元。


盘面上，汽车、中概互联网、中资券商股走弱。


汽车股方面，比亚迪股份跌5.54%，蔚来汽车跌4.59%，吉利汽车跌3.78%，理想汽车跌2.13%，北京汽车跌2.05%。


中概互联网股方面，腾讯跌2.43%，京东集团跌1.87%，哔哩哔哩跌4.24%，小米集团跌2.85%，网易跌3.36%。


中资券商股方面，中金公司跌2.36%，华泰证券跌2.07%，国泰君安跌1.83%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.23

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.22

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.21

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.23

今日澳洲指数下跌。S&P/ASX 200指数跌0.62%，报7029.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7234.2点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.41%，报2684.1点。香港股市放量上涨。截至收盘，恒生指数涨0.99%，报17910.84点；国企指数跌涨1.58%，报6171.01点；恒生科技指数涨2.17%，报4117.12点。南向资金今日净卖出57.51亿元，近5日累计净卖出53.92亿元。

23 ʮһ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.22

今日澳洲指数震荡走弱。S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7073.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7277.8点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.87%，报2695.1点。香港股市全天震荡。截至收盘，恒生指数涨0%，报17734.6点；国企指数跌0.03%，报6074.83点；恒生科技指数跌0.18%，报4029.82点。南向资金今日净买入51.63亿元，近5日累计净买入46.98亿元。

22 ʮһ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.21

今日澳洲指数小幅走高。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7078.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.28%，报7289.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.4%，报2718.7点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.25%，报17733.89点；国企指数跌0.44%，报6076.67点；恒生科技指数跌0.99%，报4037.07点。南向资金今日净卖出24.36亿元，近5日累计净卖出100.11亿元。

21 ʮһ 2023