亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.15

澳洲股市



今日澳洲指数高开高走。S&P/ASX 200指数涨1.42%，报7105.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.52%，报7316.7点；ASX Small Ordinaries指数涨1.83%，报2739.5点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：物业基金管理公司Centuria Capital Group（+11.46%），房地产集团Charter Hall Group（+10.33%）以及投资管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（+8.78%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：石油和天然气勘探公司Karoon Energy Ltd（-10.42%），计算机服务公司Computershare Ltd（-5.49%）以及保险公司QBE Insurance Group Ltd（-4.26%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨4.77%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开高走。截至收盘，恒生指数涨3.92%，报18079点；国企指数涨4.02%，报6204.22点；恒生科技指数涨4.41%，报4125.87点。南向资金今日净卖出95.46元，近5日累计净卖出7.99亿元。



盘面上，内险、绿电、新能源汽车、中概互联网领涨。



内险股方面，中国人寿涨6%，中国财险涨4.58%，中国平安涨4.22%，中国太保涨4.2%。



绿电股方面，信义能源涨7.69%，龙源电力涨6.26%，新特能源涨5.18%，大唐新能源涨4.62%，福莱特玻璃涨4.35%。



新能源汽车方面，小鹏汽车涨7.62%，蔚来汽车涨6.1%，理想汽车涨5.16%，吉利汽车涨4.19%。



中概互联网方面，腾讯涨4.81%，美团涨4.62%，阿里巴巴涨5.05%，京东集团涨6.38%，小米集团涨5.93%。

商品外汇

来源：CMC Markets

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来源：CMC Markets NG平台



