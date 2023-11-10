亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.10

澳洲股市
今日澳洲指数冲高回落。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7014.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.23%，报7215.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.6%，报2673.5点。
S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+10.05%），小型电器供应商Breville Group Ltd（+3.27%）以及地产营销方案提供商Domain Holdings Australia Ltd（+2.29%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.37%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-6.9%）以及锂生产公司Core Lithium Ltd（-6.41%）。
S&P/ASX 200中的11个板块中有11个板块下跌，其中公共事业板块跌幅最大，下跌1.7%。
来源：ASX
香港股市
香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.76%，报17203.26点；国企指数跌2.15%，报5900.82点；恒生科技指数跌3.28%，报3892.44点。南向资金今日净买入43.31元，近5日累计净买入184.15亿元。
盘面上，半导体、汽车板块走弱。
半导体方面，华虹半导体跌15.83%，中芯国际跌6.84%，协鑫科技跌2.52%，ASMPT跌1.9%。
汽车板块中，理想汽车跌6.46%，蔚来汽车跌5.35%，长城汽车跌4.46%，吉利汽车跌2.93%，比亚迪股份跌1.95%。
商品外汇
来源：CMC Markets
CMC Markets客户持仓统计
来源：CMC Markets NG平台