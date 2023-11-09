亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.09

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美债期货价格企稳，是否到了布局的时候？

由于美联储在最新的政策会议声明中出现偏鸽的言论，美国短长期国债收益率均出现顶部回落。国债期货价格企稳反弹，2年期国债期货价格涨至101之上，10年期国债期货价格反弹至108之上。