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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.09

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Nov 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数冲高回落。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7014.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.23%，报7215.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.063%，报2689.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：工程单位NRW Holdings Ltd（+4.03%），建筑商Fletcher Building Ltd（+3.13%）以及银行机构Virgin Money UK（+2.91%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：软件服务商Xero Ltd（-12.42%），医疗保健公司Healius Ltd（-6.57%）以及煤生产商Coronado Global Resources Inc.（-3.62%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中医疗保健板块涨幅最大，上涨0.98%。信息技术板块大幅下跌，拖累大盘，下跌4.83%

来源：ASX

 

香港股市


香港股市震荡走弱，整体呈现缩量。截至收盘，恒生指数跌0.33%，报17511.29点；国企指数跌0.16%，报6030.26点；恒生科技指数涨0.08%，报4024.24点。南向资金今日净买入50.41亿元，近5日累计净买入152.43亿元。


盘面上，半导体、制药、内房板块走弱。


半导体方面，宏光半导体跌12.82%，京东方精电跌2.15%，中芯国际跌2.09%。


制药板块方面，德琪医药跌7.78%，乐普生物跌6.95%，凯莱英跌5.77%，和黄医药跌5%，先声药业跌4.97%。


内房板块方面，碧桂园跌9.64%，融创中国跌9.17%，远洋集团跌7.69%，富力地产跌6.98%，中国恒大跌6.56%，新城发展跌6.43%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数冲高回落。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7014.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.23%，报7215.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.6%，报2673.5点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.76%，报17203.26点；国企指数跌2.15%，报5900.82点；恒生科技指数跌3.28%，报3892.44点。南向资金今日净买入43.31元，近5日累计净买入184.15亿元。

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