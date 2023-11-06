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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.06

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Nov 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数小幅收红。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报6997.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.24%，报7192.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.39%，报2668.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融服务公司IRESS Ltd（+8.25%），金矿公司De Grey Mining Ltd（+7.42%）以及珠宝零售商Lovisa Holdings Ltd（+5.14%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融科技公司Block Inc（-6.26%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（-4.98%）以及石油和天然气勘探公司Karoon Energy Ltd（-3.18%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中医疗保健板块涨幅最大，上涨1.47%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开高走。截至收盘，恒生指数涨1.71%，报17966.59点；国企指数涨2.14%，报6182.05点；恒生科技指数涨4.09%，报4098.58点。南向资金今日净买入8.35亿元，近5日累计净买入71.03亿元。


盘面上，新能源汽车、内房、中资券商、中概互联领涨。


新能源汽车方面，理想汽车涨11.29%，五菱汽车涨9.43%，小鹏汽车涨7.81%，蔚来汽车涨7.17%。


内房股方面，旭辉控股集团涨20.79%，中国恒大涨15.21%，融创中国涨11.59%，富力地产涨9.01%，远洋集团涨7.41%，万科涨7.25%，碧桂园涨7.04%。


中资券商股方面，国联证券涨9.86%，中金公司涨7.87%，中信建投涨7.61%，国泰君安国际涨6.45%，中信证券涨5.63%。


中概互联网方面，腾讯涨3.3%，美团涨5.59%，阿里巴巴涨2.41%，京东涨3.78%，快手涨7.12%，哔哩哔哩涨5.03%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计
  


   
来源：CMC Markets NG平台


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