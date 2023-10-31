X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Oct 2023, 17:20

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数涨0.12%，报6780.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.1%，报6967.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.18%，报2561.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：家禽生产商Ingham Group Ltd（+7.92%），建筑集团Johns Lyng Group Ltd（+4.81%）以及软件公司Life360 Inc（+4.73%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-8.31%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-7.41%）以及软件服务公司Data#3 Ltd（-5.18%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中材料板块跌幅最大，拖累大盘，下跌1.08%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.69%，报17112.48点；国企指数跌1.65%，报5861.74点；恒生科技指数跌2.47%，报3759.16点。南向资金今日净买入19.35亿元，近5日累计净买入87.7亿元。


盘面上，新能源汽车、内房、特斯拉概念跌幅居前。


新能源汽车方面，零跑汽车跌15.84%，长城汽车跌5.7%，恒大汽车跌4.21%，理想汽车跌3.4%，蔚来汽车跌3.34%。


内房股方面，远洋集团跌5.68%，宝龙地产跌4.88%，融创中国跌4.68%，绿城中国跌3.68%。


特斯拉概念方面，赣锋锂业跌12.21%，比亚迪电子跌10.19%，天齐锂业跌3.76%，福耀玻璃跌2.99%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market update

美债期货价格企稳，是否到了布局的时候？

由于美联储在最新的政策会议声明中出现偏鸽的言论，美国短长期国债收益率均出现顶部回落。国债期货价格企稳反弹，2年期国债期货价格涨至101之上，10年期国债期货价格反弹至108之上。

09 ʮһ 2023

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.10

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.10

今日澳洲指数冲高回落。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7014.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.23%，报7215.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.6%，报2673.5点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.76%，报17203.26点；国企指数跌2.15%，报5900.82点；恒生科技指数跌3.28%，报3892.44点。南向资金今日净买入43.31元，近5日累计净买入184.15亿元。

10 ʮһ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.09

今日澳洲指数冲高回落。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7014.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.23%，报7215.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.063%，报2689.6点。香港股市震荡走弱，整体呈现缩量。截至收盘，恒生指数跌0.33%，报17511.29点；国企指数跌0.16%，报6030.26点；恒生科技指数涨0.08%，报4024.24点。南向资金今日净买入50.41亿元，近5日累计净买入152.43亿元。

09 ʮһ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.08

今日澳洲指数震荡收红。S&P/ASX 200指数涨0.26%，报6995.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.3%，报7198.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.47%，报2691.3点。香港股市早盘一度拉升，午后走弱。截至收盘，恒生指数跌0.52%，报17577.67点；国企指数跌0.78%，报6039.91点；恒生科技指数0.77%，报4024.74点。南向资金今日净卖出13.58亿元，近5日累计净买入111.42亿元。

08 ʮһ 2023