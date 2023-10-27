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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Oct 2023, 17:20

澳洲股市


今日澳洲指数止跌收红。S&P/ASX 200指数涨0.21%，报6826.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.64%，报7001.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.3%，报2579.7点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金生产勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+7.69%），铁矿石勘探公司Champion Iron Ltd（+6.93%）以及铝冶炼公司Alumina Ltd（+5.19%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：供应链物流用品提供商Brambles Ltd（-5.65%），医疗保健公司Healius Ltd（-4.92%）以及保险经纪公司Steadfast Group Ltd（-4.29%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中必需消费品为涨幅最多的板块，上涨1.33%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市集体反弹。截至收盘，恒生指数涨2.08%，报17398.73点；国企指数涨2.04%，报5979.01点；恒生科技指数涨2.52%，报3806.1点。南向资金今日净买入24.11亿元，近5日累计净买入87.8亿元。


盘面上，生物科技、新能源汽车、航空股走强。


生物科技方面，来凯医药涨14.97%，君实生物涨10.73%，荣昌生物涨10.11%，中国生物制药涨9.77%。


新能源汽车方面，恒大汽车涨5.43%，小鹏汽车涨5.02%，东风集团涨4.5%，广汽集团涨3.85%，理想汽车涨3.8%。


航空股方面，中国国航涨4.73%，南方航空涨4.08%，东方航空涨3.47%，太古股份涨4.09%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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