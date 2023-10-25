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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.25

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 Oct 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.04%，报6854.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.01%，报7046.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.61%，报2603.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.55%），运输公司Kelsian Group Ltd（+4.65%）以及矿业服务公司Mineral Resources Ltd（+4.63%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保健公司Healius Ltd（-6.48%），金矿股Bellevue Gold Ltd（-6.36%）以及计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-5.83%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块下跌，其中房地产板块为下跌最多的板块，下跌2%。材料板块逆市上涨支撑大盘，上涨1.62%。


 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.55%，报17085.33点；国企指数跌0.94%，报5853.97点；恒生科技指数涨2.16%，报3700.94点。南向资金今日净卖出0.51亿元，近5日累计净买入16.082亿元。


盘面上，新能源汽车、中概互联网表现较强，电信股走低。


新能源汽车方面，理想汽车涨5.19%，蔚来汽车涨4.95%，小鹏汽车涨4.9%，长城汽车涨3.67%。


中概互联网方面，腾讯涨1.7%，阿里涨2.72%，京东涨2.93%，哔哩哔哩涨5.08%，网易涨3.32%。


电信股方面，中国联通跌8.54%，中国电信跌4.72%，中国移动跌2.13%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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