亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.29

澳洲股市



今日澳洲指数小幅走高，S&P/ASX 200指数涨0.3%，报7578.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.3%，报7808.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.19%，报2906.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：汽车零部件供应商Bapcor Ltd（+5.88%），金矿公司Bellevue Gold Ltd（+5.41%），以及黄金开采商Emerald Resources NL.（+4.6%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金生产商Gold Road Resources ltd（-18.42%），锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（-6.46%），以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-4.63%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨1.83%。

来源：ASX

香港股市



香港股市小幅收涨。截至收盘，恒生指数涨0.78%，报16077.24点；国企指数涨0.91%，报5408.93点；恒生科技指数涨0.54%，报3203.59点。南向资金今日净卖出25.96亿元，近5日累计净买入12.06亿元。



盘面上，饮料、体育用品、金属板块走强。



饮料板块方面，西藏水资源涨13.82%，百威亚太涨6.58%，康师傅控股涨4.25%，青岛啤酒涨3.94%，澜沧古茶涨3.83%，王朝酒业涨3.13%。



体育用品板块方面，李宁涨3.5%，中国动向涨3.28%，安踏体育涨3.07%，特步国际涨2.01%。



金属板块方面，汇力资源涨11.48%，中国白银集团涨6.38%，中国黄金国际涨2.11%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



