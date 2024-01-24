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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Jan 2024, 17:15

澳洲股市


今日澳洲指数高开后持续回落，午后拉升收红，S&P/ASX 200指数涨0.06%，报7519.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.08%，报7748.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.22%，报2889.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Sayona Mining Ltd（+10%），资源公司Iluka Resources Ltd（+8.45%），以及油气公司Karoon Energy Ltd（+7%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保健公司Nanosonics Ltd（-33.41%），金矿公司Bellevue Gold Ltd（-3.96%），以及保险公司AUB Group Ltd（-3.83%）


S&P/ASX 200中的11个板块中仅有4个板块上涨，其中权重材料板块支撑大盘，上涨1.31%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅收涨。截至收盘，恒生指数涨3.56%，报15899.87点；国企指数涨4.13%，报5353.05点；恒生科技指数涨4.24%，报3281.16点。南向资金今日净买入19.81亿元，近5日累计净卖出10.66亿元。


盘面上，绿电、内险、中资券商、中概互联网板块走强。


绿电板块方面，新奥能源涨0.09%，大唐新能源涨6.54%，华能国际电力涨6.22%，新特能源涨6.06%，华电国际电力涨5.88%。


内险板块方面，中国财险涨5.49%，中国平安涨5.43%，中国人民保险涨5.17%，中国太保涨5.1%，中国人寿涨4.88%。


中资券商板块方面，光大证券涨10.04%，中国银河涨6.22%，国泰君安国际涨6%，广发证券涨5.98%，东方证券涨5.88%。


中概互联网板块方面，腾讯涨3.6%，阿里巴巴涨7.32%，哔哩哔哩涨7.44%，网易涨6.57%，美团涨6.03%，京东涨4.69%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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