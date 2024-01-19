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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Jan 2024, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指数止跌反弹，S&P/ASX 200指数涨1.02%，报7421.2点； ASX All Ordinaries指数涨1.01%，报7652.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.77%，报2863.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：渠道商The Lottery Corporation Ltd（+6.02%），软件服务商Xero Ltd（+4.81%），以及半导体公司Weebit Nano Ltd（+4.52%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：铀生产商Boss Energy Ltd（-3.23%），黄金开采公司Emerald Resources NL（-3.07），以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-2%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨3.01%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.54%，报15308.69点；国企指数跌0.87%，报5127.24点；恒生科技指数跌1.45%，报3129.92点。南向资金今日净买入10.31亿元，近5日累计净买入147.24亿元。


盘面上，制药、绿电、新能源汽车板块走弱。


制药板块方面，康诺亚跌9.27%，德琪医药跌9.09%，信达生物跌8.93%，康方生物跌8.6%。


绿电板块方面，华电国际电力跌5.35%，中广核新能源跌3.83%，龙源电力跌3.3%，信义能源跌3.28%。


新能源汽车板块方面，恒大汽车跌9.09%，零跑汽车跌4.8%，小鹏汽车跌4%，蔚来汽车跌2.81%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.63%，报7346.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.62%，报7575.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.56%，报2841.9点。香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报15391.79点；国企指数涨0.76%，报5172.05点；恒生科技指数涨0.51%，报3176.08点。南向资金今日净买入5.85亿元，近5日累计净买入151.61亿元。

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