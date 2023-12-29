亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.29

澳洲股市



今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.31%，报7590.8点； ASX All Ordinaries指数跌0.29%，报7829.5点；ASX Small Ordinaries指数跌0.49%，报2930.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Sayona Mining Ltd（+4.41%），镍矿公司Nickel Industries Ltd（+3.73%），以及锂化学品生产商Arcadium Lithium PLC（+2.56%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金生产商West African Resources Ltd（-4.06%），矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-3.97%），以及黄金生产商Perseus Mining Ltd（-3.39%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中能源板块跌幅最大，下跌0.88%。

来源：ASX

香港股市



香港股市今日低开，午后拉升，小幅收红。截至收盘，恒生指数涨0.02%，报17047.39点；国企指数涨0.06%，报5768.5点；恒生科技指数涨0.01%，报3764.29点。南向资金今日净买入18.81亿元，近5日累计净卖出6.81亿元。



盘面上，新能源汽车、医疗保健板块领涨。



新能源汽车股方面，恒大汽车涨17.24%，小鹏汽车涨4.42%，华晨中国涨3.33%，蔚来汽车涨3.3%。



医疗保健股方面，巨星医疗控股涨73.08%，衍生集团涨17.54%，健世科技涨11.45%，心玮医疗涨11.21%，康基医疗涨5.27%。

商品外汇

来源：CMC Markets

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来源：CMC Markets NG平台



