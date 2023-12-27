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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Dec 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.79%，报7561.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.86%，报7796.7点；ASX Small Ordinaries指数涨1.2%，报2924.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂电池供应商Liontown Resources Ltd（+6.27%），锂生产商Arcadium Lithium PLC（+6.24%），以及金矿公司Genesis Minerals Ltd（+4.56%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-7.69%），矿产勘探公司Boss Energy Ltd（-2.76%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-1.79%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨1.56%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市今日大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨1.74%，报16624.84点；国企指数涨2.09%，报5603.7点；恒生科技指数涨2.58%，报3639.76点。南向资金今日净买入12.42亿元，近5日累计净卖出103.63亿元。


盘面上，汽车、游戏板块领涨。


汽车股方面，蔚来汽车涨12.19%，理想汽车涨6.79%，广汽集团涨1.74%，比亚迪股份涨1.28%。


游戏股方面，禅游科技涨26.61%，第七大道涨18.06%，网易涨11.89%，飞鱼科技涨7.41%，哔哩哔哩涨6.72%，青瓷游戏涨5.4%，腾讯控股涨4.01%，云游控股涨4%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.84%，报7489.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.87%，报7715.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.8%，报2893.5点。香港股市低开缩量震荡。截至收盘，恒生指数跌0.75%，报16505点；国企指数跌0.74%，报5592.76点；恒生科技指数跌0.61%，报3707.76点。南向资金今日净买入12.74亿元，近5日累计净买入2.18亿元。

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