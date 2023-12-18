亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.18

澳洲股市



今日澳洲指数震荡收阴，S&P/ASX 200指数跌0.22%，报7426.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7649.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.38%，报2870.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+29.52%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+23.13%）以及锂矿公司Core Lithium Ltd（+6.56%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：数字财产结算平台运营商Pexa Group Ltd（-4.19%），房地产集团Stockland（-3.55%），以及承包和采矿服务公司NRW holdings Ltd（-3.33%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中房地产板块下跌最大，下跌1.39%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌0.97%，报16629.23点；国企指数跌1.16%，报5634.42点；恒生科技指数跌1.32%，报3730.66点。南向资金今日净买入117.5亿元，近5日累计净卖出37.54亿元。



盘面上，新能源汽车、中概互联网、内房股走低。



新能源汽车方面，小鹏汽车跌6.66%，五菱汽车跌3.57%，华晨中国跌2.98%，理想汽车跌2.94%。



中概互联网方面，腾讯跌0.86%，美团跌2.12%，百度跌1.7%，哔哩哔哩跌3.3%，网易跌1.9%。



内房股方面，中骏集团控股跌9.09%，景瑞控股跌8.82%，绿城中国跌5.46%，龙光集团跌4.35%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



