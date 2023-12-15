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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Dec 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.88%，报7442.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.82%，报7661.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.52%，报2859.7点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（+15.09%），半导体公司Weebit Nano Ltd（+14.79%）以及勘探公司Chalice Mining Ltd（+9.35%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-10.22%），房地产投资信托基金Cromwell Property Group（-9.68%），以及网络服务提供商Megaport Ltd（-5.09%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中材料板块上涨最大，上涨1.94%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅上涨。截至收盘，恒生指数涨2.38%，报16792.19点；国企指数涨2.28%，报5700.39点；恒生科技指数涨2.22%，报3780.69点。南向资金今日净卖出39.63亿元，近5日累计净卖出99.1亿元。


盘面上，内房、航空、内险板块走高。


内房股方面，融创中国涨16.3%，合富辉煌涨12.73%，中骏集团控股涨10%，雅居乐集团涨8.54%，融信中国涨8.42%，宝龙地产涨7.58%。


航空股方面，南方航空涨2.8%，美兰空港涨2.72%，中国国航涨1.81%，东方航空涨1.75%。


内险股方面，复星国际涨3.06%，中国平安涨2.7%，中国太平涨2.31%，新华保险涨2.07%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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