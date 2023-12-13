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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.13

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Dec 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.31%，报7257.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.3%，报7469.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.018%，报2768.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+6.53%），医疗设备公司PolyNovo Ltd（+5.46%）以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+3.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.38%），教育集团IDP Education Ltd（-4.37%）以及半导体公司Weebit Nano Ltd（-4.24%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中医疗保健板块上涨最大，上涨1.11%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌0.89%，报16228.75点；国企指数跌1.13%，报5550.9点；恒生科技指数跌1.18%，报3686.21点。南向资金今日净买入8.55亿元，近5日累计净买入54.85亿元。


盘面上，内房、内险、新能源汽车和中资券商板块走低。


内房股方面，融创中国跌15.03%，旭辉控股集团跌10%，远洋集团跌8.51%，越秀地产跌6.86%。


内险股方面，新华保险跌2.65%，中国人寿跌2.53%，中国财险跌2.36%，中国平安跌2.34%。


新能源汽车股方面，小鹏汽车跌6.27%，蔚来汽车跌5.36%，长城汽车跌2.28%，理想汽车跌2.24%。


中资券商股方面，中金公司跌3.76%，光大证券跌3.02%，东方证券跌2.92%，中信建投证券跌2.88%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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