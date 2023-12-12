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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.12

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

12 Dec 2023, 17:20

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.5%，报7235.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.49%，报7446.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.087%，报2768.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+4.71%），软件服务公司Xero Ltd（+3.79%）以及黄金生产和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+3.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产公司Genesis Minerals Ltd（-6.2%），稀土公司Lynas Rare Earths Ltd（-4.59%）以及教育集团IDP Education Ltd（-4.32%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中信息技术板块上涨最大，上涨2.12%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨1.07%，报16374.5点；国企指数涨1.48%，报5614.5点；恒生科技指数涨1.74%，报3730.25点。南向资金今日净卖出26.98亿元，近5日累计净买入102.41亿元。


盘面上，内房、内险、生物科技板块走高。


内房股方面，碧桂园涨8.22%，华润置地涨5.91%，远洋集团涨5.62%，富力地产涨5.56%。


内险股方面，新华保险涨2.44%，中国财险涨2.18%，复星国际涨1.88%，中国平安涨1.79%，中国人寿涨1.54%。


生物科技股方面，基石药业涨13.92%，来凯医药涨6.86%，贝康医疗涨3.07%，中国生物制药涨1.53%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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