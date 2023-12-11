亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.11

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数涨0.06%，报7199点； ASX All Ordinaries指数涨0.06%，报7410.2点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2765.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融服务公司Credit Corp Group Ltd（+3.91%），油气公司Beach Energy Ltd（+3.69%）以及投资管理公司Magellan Financial Group Ltd（+3.33%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-8.65%），金矿公司Bellevue Gold Ltd（-7.71%）以及锂矿公司Sayona Mining Ltd（-6.56%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中能源板块上涨最大，上涨1.16%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开，午后小幅回升。截至收盘，恒生指数跌0.81%，报16201.49点；国企指数跌1.17%，报5532.49点；恒生科技指数跌1.06%，报3666.51点。南向资金今日净买入55.94亿元，近5日累计净买入175亿元。



盘面上，教育、体育用品、中概互联网跌幅居前，半导体、煤炭板块走高



体育用品股方面，李宁跌14.29%，特步国际跌2.2%，波司登跌1.77%。



教育股方面，东方甄选跌7.13%，中教控股跌4.7%，希望教育跌3.8%，宇华教育跌3.7%，新东方跌2.7%。



中概互联网股方面，京东跌6.25%，美团跌3.64%，阿里巴巴跌2.41%，百度跌3.22%。



半导体股方面，精技集团涨8.33%，ASMPT涨3.58%，晶门半导体涨3.28%，京东方精电涨1.55%，中芯国际涨1.46%。

商品外汇

来源：CMC Markets

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