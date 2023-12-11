X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Dec 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数涨0.06%，报7199点； ASX All Ordinaries指数涨0.06%，报7410.2点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2765.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融服务公司Credit Corp Group Ltd（+3.91%），油气公司Beach Energy Ltd（+3.69%）以及投资管理公司Magellan Financial Group Ltd（+3.33%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-8.65%），金矿公司Bellevue Gold Ltd（-7.71%）以及锂矿公司Sayona Mining Ltd（-6.56%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中能源板块上涨最大，上涨1.16%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开，午后小幅回升。截至收盘，恒生指数跌0.81%，报16201.49点；国企指数跌1.17%，报5532.49点；恒生科技指数跌1.06%，报3666.51点。南向资金今日净买入55.94亿元，近5日累计净买入175亿元。


盘面上，教育、体育用品、中概互联网跌幅居前，半导体、煤炭板块走高


体育用品股方面，李宁跌14.29%，特步国际跌2.2%，波司登跌1.77%。


教育股方面，东方甄选跌7.13%，中教控股跌4.7%，希望教育跌3.8%，宇华教育跌3.7%，新东方跌2.7%。


中概互联网股方面，京东跌6.25%，美团跌3.64%，阿里巴巴跌2.41%，百度跌3.22%。


半导体股方面，精技集团涨8.33%，ASMPT涨3.58%，晶门半导体涨3.28%，京东方精电涨1.55%，中芯国际涨1.46%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.08

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.07

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.06

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.08

今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.3%，报7194.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.28%，报7405.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.21%，报2771.9点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.07%，报16334.37点；国企指数跌0.31%，报5598.16点；恒生科技指数跌0.38%，报3705.93点。南向资金今日净买入33.69亿元，近5日累计净买入112.12亿元。

08 ʮ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.07

今日澳洲指数震荡走弱，S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7173.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.03%，报7384.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.42%，报2766点。香港股市低开走弱。截至收盘，恒生指数跌0.71%，报16345.89点；国企指数跌0.85%，报5615.8点；恒生科技指数跌0.73%，报3720.21点。南向资金今日净卖出16.35亿元，近5日累计净买入131.32亿元。

07 ʮ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.06

今日澳洲指数大幅上涨。S&P/ASX 200指数涨1.65%，报7178.4点； ASX All Ordinaries指数涨1.61%，报7386.78点；ASX Small Ordinaries指数涨1.95%，报2777.6点。香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报16463.26点；国企指数涨0.97%，报5663.92点；恒生科技指数涨1.76%，报3747.58点。南向资金今日净买入56.1亿元，近5日累计净买入164.87亿元。

06 ʮ 2023