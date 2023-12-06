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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.06

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Dec 2023, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指数大幅上涨。S&P/ASX 200指数涨1.65%，报7178.4点； ASX All Ordinaries指数涨1.61%，报7386.78点；ASX Small Ordinaries指数涨1.95%，报2777.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（+17.39%），房地产投资公司HMC Capital Ltd（+14.92%）以及医疗设备公司PolyNovo Ltd（+13.01%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿业公司Evolution Mining Ltd（-13.04%），软件服务公司Life360 Inc.（-7.39%）以及金矿公司Ramelius Resources Ltd（-2.41%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨3.12%

来源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报16463.26点；国企指数涨0.97%，报5663.92点；恒生科技指数涨1.76%，报3747.58点。南向资金今日净买入56.1亿元，近5日累计净买入164.87亿元。


盘面上，半导体、食品、医疗保健板块涨幅居前。


半导体股方面，精技集团涨5.17%，芯智控股涨4%，协鑫科技涨3.74%，中芯国际涨1.69%，信利国际涨1.45%。


食品股方面，亚洲果业涨150%，永续农业涨19.57%，康大食品涨9.76%，超大现代涨7.69%，中粮家佳康涨4.35%。


医疗保健股方面，药师帮涨25%，时代天使涨6.41%，医脉通涨1.76%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

 

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台

 


  
   
 


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今日澳洲指数大幅走低。S&P/ASX 200指数跌0.89%，报7061.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.9%，报7269.8点；ASX Small Ordinaries指数跌1.55%，报2724.6点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.91%，报16327.86点；国企指数跌1.64%，报5609.63点；恒生科技指数跌2.05%，报3682.67点。南向资金今日净买入45.62亿元，近5日累计净买入100.59亿元。

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今日澳洲指数收跌。S&P/ASX 200指数跌0.2%，报7073.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.17%，报7285.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.058%，报2737点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.25%，报16830.3点；国企指数跌1.64%，报5761.73点；恒生科技指数跌1.76%，报3830.92点。南向资金今日净买入52.89亿元，近5日累计净买入34.87亿元。

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