亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.05

澳洲股市



今日澳洲指数大幅走低。S&P/ASX 200指数跌0.89%，报7061.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.9%，报7269.8点；ASX Small Ordinaries指数跌1.55%，报2724.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿业公司Evolution Mining Ltd（+2.48%），煤生产公司Coronado Global Resources Inc.（+2.35%）以及能源公司Origin Energy Ltd（+2.16%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（-9.8%），锂矿公司Liontown Resources Ltd（-9.19）以及锂矿公司Pilbara Minerals Ltd（-8.5%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中能源板块最大，下跌2.05%

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.91%，报16327.86点；国企指数跌1.64%，报5609.63点；恒生科技指数跌2.05%，报3682.67点。南向资金今日净买入45.62亿元，近5日累计净买入100.59亿元。



盘面上，金属、中概互联网、元宇宙板块跌幅居前。



金属股方面，汇力资源跌9.23%，中国白银集团跌5.78%，洛阳钼业跌5.45%，中国黄金国际跌3.55%，紫金矿业跌3.33%



中概互联网股方面，腾讯跌2.53%，美团跌2.08%，阿里巴巴跌0.42%，京东跌1.64%，快手跌1.82%，网易跌5.16%，百度跌2.42%，小米集团跌2.89%。



元宇宙股方面，数字王国跌12.5%，帝国科技集团跌8.36%，泡泡玛特跌5.17%，舜宇光学科技跌5.16%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



