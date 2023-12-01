亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.01

澳洲股市



今日澳洲指数收跌。S&P/ASX 200指数跌0.2%，报7073.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.17%，报7285.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.058%，报2737点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（6.15%），医疗保健公司Healius Ltd（6%）以及金融软件公司Iress Ltd（+4.69%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.22%），锂生产公司Sayona Mining Ltd（-6.06%）以及医疗技术公司Nanosonics Ltd（-5.08%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌1.08%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.25%，报16830.3点；国企指数跌1.64%，报5761.73点；恒生科技指数跌1.76%，报3830.92点。南向资金今日净买入52.89亿元，近5日累计净买入34.87亿元。



盘面上，新能源汽车、中概互联网、半导体板块跌幅居前。



新能源汽车股方面，小鹏汽车跌5.13%，吉利汽车跌3.41%，长城汽车跌2.49%，五菱汽车跌1.96%。



中概互联网股方面，腾讯控股跌2.45%，美团跌2.98%，小米跌2.94%，哔哩哔哩跌2.89%，阿里巴巴跌1.24%。



半导体股方面，中芯国际跌4.06%，华虹半导体跌3.88%，京东方精电跌3.18%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



