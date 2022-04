2022年美股财报季的最新洞察

如果您对美国科技股持观望态度,那么本季度的美股财报结果将有助于您做出决策。

高通胀、地缘政治不确定性,以及美联储迅速收紧货币政策等不利因素,导致美国市场经济前景黯淡。

市场洞察是否乐观?

本月美股财报中公布的收益情况和未来指引都会对市场情绪产生影响。

Netflix、特斯拉、Alphabet、苹果和微软等大公司能否以出色的表现度过难关?

我们的专业分析师将帮助您预测需要了解的收益状况,助您保持领先。收藏此网页并定期查看,牢牢抓住市场波动中的投资机会。

重要的报告日期

4月20日: Netflix Inc.

4月21日: Tesla Motors Inc.

4月27日: Alphabet | Microsoft

4月28日: Meta Platforms

4月29日: Apple

4月5日: Amazon

最新消息:Netflix 前景的关键因素

订户增长、内容成本和流媒体竞争都将在 Netflix 业绩中发挥作用。 它能否超越本财报季已经降低的预期? 点击阅读更多。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.