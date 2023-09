苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行,此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

近期新闻/事件对苹果股价的影响

根据《华尔街日报》的报道,中国政府已经要求某些政府机构和国有企业的官员不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌设备或将它们带入办公司,目前尚未得知其禁令中的细节。预计该禁令将对苹果公司在中国地区的收入造成不利影响,但由于是小范围的人群预计负面影响较小。根据国家统计局的数据显示,2021年国有单位就业人员为5633万人,占总就业人数74652万人的7.5%,占14.12亿总人口的4%。苹果公司在2021年和2022年在华出货量分别为5787万台和5432万台。预计政府禁令对苹果公司在华出货量减少的影响大概在200 – 300万台。

来源:国家统计局

除禁令之外,华为在近期推出的Mate 60系列引发了人们对苹果在中国智能手机市场竞争加剧的担忧。据报道,其中Mate 60 pro采用了7纳米的芯片,其性能或媲美顶配5G手机。并且该手机在8月29日开售后,在京东、淘宝和华为官方商城迅速售罄,目前尚未得知出货量为多少。值得注意的是,该手机的性能或仍落后于可能搭载3纳米的iPhone 15 pro 和iPhone 15 pro max。根据路透社的报道,其7纳米芯片的良品率在50%左右,低于行业标准的90%,其销量的进一步扩张目前仍存在一定的争议。

但我们也看到了这些新闻/事件对苹果股价带来的一些冲击,股价自9月5日后再度从189美元下跌至173美元,随后在过去的两个交易日反弹至179美元附近。

机构对苹果股价的观点

高盛给予苹果公司买入评级,给与未来12个月目标价在222美元,但该公司同时也面临着一系列的风险,例如:

消费者对产品和服务的需求减弱。宏观经济环境的任何疲软都可能减少对苹果产品和服务的需求。 Apple 超过 50% 的收入来自 iPhone (FY2022),而随着芯片性能的不断提升,导致苹果手机的更换周期被不断延长。产品耐用性提高或产品创新乏力都可能影响其收入增长。

供应链中断风险, 尽管苹果的供应商遍布全球,但大部分最终组装都在中国进行。 地缘政治紧张局势加剧可能会导致全球贸易中断,包括关税。

苹果在个人设备和各种服务方面,尤其是在中国大陆市场可能面临更加激烈的竞争。 尽管苹果是竞争对手中规模最大、资源最丰富的公司,但它并不是每一个业务领域的市场领导者。

监管风险。 苹果在其运营的所有主要市场都受到严格的监管审查。如果苹果被迫向竞争对手提供其专有产品或服务,监管干预可能会削弱苹果的竞争优势。

苹果有并购的历史,但并购并不能保证成功。 苹果公司也有股票回购的历史,这可能会导致稀释或受到更严格的监管审查。

苹果股价的技术分析

我们通过成交量的分析可以看出苹果股价当前的多空博弈点,5月5日跳空高开站上170,成交量放量,在随后的几个交易日持续盘整,但始终处于170之上,此处为多头筹码密集区。8月4日放量下跌,随后一路下跌至171后反弹,反弹至190后再次向下,此处为空头筹码密集区域,随后在跌至173后放量抬升。并在后续的两个交易日缩量反弹,但不过20日均线压力,且仍在5日均线之下。

因此我们可以看出,170 – 190为震荡区间,任何一方的破位均意味着进一步的方向确认。当前策略可在这两个地方进行高抛低吸处理,或选择右侧突破跟随。而从目前来看,短期空头占优。

苹果(AAPL) —— 日线图

来源:Tradingview, CMC Markets(9月12日)



