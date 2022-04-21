影响Netflix第一季度收益的关键因素是什么？

去年第四季度因增长前景疲软，科技公司收益大幅下降，而Netflix就是其中之一。年初至今，该公司股价暴跌36.71%，较2021年11月的高点下跌了一半。新订阅用户增长放缓和利润率受到挤压是导致抛售的关键原因。这家流媒体直播公司能否超越下调预期，将是其第一季度财报的关注重点。

竞争激烈，但新订阅用户增长放缓

2021年第四季度，Netflix新增828万订阅用户，付费会员共2.2184亿人次，成为市值最高的流媒体公司，Disney Plus紧随其后，拥有1.298亿订阅用户。然而，今年第一季度，Disney Plus的新增订阅用户有所上涨，会员超过2亿人次。同时，亚马逊Prime也声称其2021年拥有的全球会员超过2亿人次，尽管其中大部分都是免费电商会员。Netflix预计其第一季度的订阅用户可能遭遇有史以来的最慢增长，仅为250万，远低于竞争对手。此外，据报道，该公司拥有的俄罗斯用户不足100万，现已停止在俄罗斯的生产和服务。如果新增订阅用户数量低于250万，或者现有用户数量大幅下降，都可能导致股价进一步下跌。

预期利润率上涨

随着收益的快速增长，Netflix不断攀升的内容成本导致其营业利润率直线下滑，从去年第四季度的23.5%跌至8.2%。虽然独家内容是吸引新订阅用户的主要因素，但这家流媒体直播公司也同时意识到，因订阅用户减少导致收益增长放缓，公司利润率也受到了影响。因此，该公司正设法控制内容成本，以应对因新订阅用户增长放缓带来的利润下降。该公司预计营业利润率将从上一季度的8.2%提升至22.3%，每股收益将从第一季度的1.33美元提升至2.86美元。据《华尔街日报》报道，市场普遍认为第一季度每股收益为2.95美元，47%的分析师建议“买入”，而36%的分析师建议“持有”。该公司的股价大幅下跌，市盈率从2021年初的80以上降至目前的31，这对长期投资者而言可能是一次低价买入的机会。

Netflix的中期下行趋势保持不变

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截至目前，Netflix的股价分别持续落后于标准普尔500指数及其各自的通讯服务板块5倍和3倍左右。

从技术分析角度来看，自2021年11月17日创下的当前历史高点700.43以来，Netflix的价格走势一直处于下行通道，且一直低于2021年12月1日以来的55天移动平均线，因此，其中期下行趋势将保持不变。

此外，中期下行趋势并未出现任何减弱的迹象，正如近期每日的相对强弱指标所示，其相应上行支撑位，即50%的区域下方形成了看跌趋势。

如果412.96关键中期阻力位（下行通道上轨）没有超过上行边界，NFLX的股价可能会进一步下跌至下一个支撑位区域283.30/252.30（2019年9月24日波动低位区域，以及从2021年11月17日的高点至2022年1月24日低点（根据2022年2月1日高位预测）、呈持续下行趋势的0.618斐波那契扩展位）。

另一方面，当日收盘价高于412.96时，中期冲动性下行态势序列暂停，以纠正反弹至下一个阻力位458.80和506.90（接近当前从2021年11月17日高点下降至2022年3月14日低点呈下行态势的50%斐波那契回撤位，以及2022年1月20日发布预期收益率后跳空下跌前的区间支撑位）。



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