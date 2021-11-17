新闻分析
美股出现“恐高症”，新一轮修正显现苗头
在风风火火的上涨近两个周后，美国股市再次出现回撤的苗头。昨日，美国三大股指均冲高回落，其中道指与标普指数在连续刷新记录高位后，均以跌势收盘；纳斯达克指数收盘持平，但也只是受到两家科技龙头的支撑
28 十月 2021
一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会
上周五美国三大股指涨跌不一，其中道琼斯指数盘中续创历史新高，截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，报35612.95点；标普500指数涨0.05%，报4437.94点；受美联储主席鲍威尔关于缩债言论的影响，纳斯达克指数跌0.36%，报15338.18点。 美股大型科技股多数下跌，苹果跌0.53%，特斯拉涨3.06%，亚马逊跌2.90%，谷歌跌2.91%，微软跌0.51%，Facebook跌5.05%，奈飞涨1.78%。 现货黄金亚盘阶段温和上涨，美盘时段曾一度上攻至1814.15美元/盎司，但随着美联储主席鲍威尔表示是时候缩减购债规模的时候，黄金价格迅速回落，跌破1800整数关口，截至收盘，黄金涨0.63%，报1794.46美元/盎司；现货白银涨0.76%，报24.349美元/盎司。
25 十月 2021
科技龙头三季度财告或支持美股再创新高
周二美国标普指数与纳斯达克指数连续第四个交易日上行，纳斯达克指数单日涨幅达0.84%， 至15，021.81点；标普指数上涨0.34%，至4，486.46；同时，道琼斯指数小跌0.1%，至35，258.61.
19 十月 2021
市场分析
美股再次刷新纪录高位，利好因素有这些
周一美国股市再次全线收涨，美国三大股指连续7个交易日上行，自10月份以来美国三大股指连续5个周创记录高位收盘。推动美国股市不断创新高的因素有三个方面：强劲的美国大企业第三季度财告、美联储偏鸽派的货币政策导向、美国政府的宽松财政政策。自2020年3月份新冠疫情在全球范围内爆发后，美国使用季度宽松的财政与货币政策刺激经济增长，在当前的高压通胀环境下，强劲的企业财告引导热线继续涌入股市以对冲通胀风险。
09 十一月 2021
中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看
自10月中旬以来，恒大引发的担忧逐步消退，中国科技龙头公司股价开始走出一波强劲反弹的行情，阿里、百度利好不断，拉升香港恒指一路上扬。周三阿里巴巴与百度高开高走，涨幅分别为7%与5%。带动恒指上涨1.35%，收盘26136.02点，为自9月10日以来最高。香港股市触底反弹，主要受到中国科技龙头股价拉动，外部受美股市场第三季度财告利好的支持，美国标普与道琼斯指数先后触及历史新高。
21 十月 2021
9月美股卖盘显现？这些行情你需要关注
周二美国道琼斯指数在本周开盘第一个交易日刷下260点，险破35，000关口；标普指数小跌0.34%，纳指继续创出历史新高。从9月行情看，全球经济反弹速度放缓与美联储鸽派的货币政策的信号使投资者处于两难的境地。风险资金继续由对经济反弹敏感型的周期性板块转移至受到低利率支持的科技板块，但美股大盘整体显现出明显的上行压力。9月份金融市场或出现大幅波动行情，投资者需要关注以下几点。
08 九月 2021
一周展望 – 美国非农就业、英国央行与澳联储议息、新西兰与加拿大就业数据
上周美联储保持了鸽派口径，保持近0的利率不变，同时暗示美国经济改善程度在削减QE的进程上。美国股市继续在强劲的公司业绩报告中刷新历史高位。美国政府公债收益率继续走跌，美元对其他主要货币汇率下滑。
02 八月 2021
一周展望 – 美联储议息会议、美国GDP与PCE、各国CPI数据
上周美股走出过山车行情，三大股指周一急跌后迅速扭转跌势，均在周五收盘刷出历史新高，美国道琼斯30指数首次收盘于35000点之上。金融市场投资风险偏好继续走高，因美国大部分二季度企业财告录得强劲，并且投资者预期美联储的货币政策不会在短期内收紧。科技龙头企业继续升创记录高位，领涨美国股市继续上扬。本周将有特斯拉、苹果与脸书等龙头企业公布二季度财告。
26 七月 2021
欧洲央行加码宽松导向，欧元承压下滑
欧洲央行在昨日的议息会议上将现行的货币政策保持不变，并且表示将中期通胀率目标提升至2%，意味着欧央行将延长宽松政策的期限。欧元在会议结果公布急涨后迅速回吐，欧元兑美元汇率最后以下跌23点收盘于1.1771，但自日内最高1.1830下跌60点。
23 七月 2021
美国通胀升至13年高位，美元急涨
美国股市自周一记录高位下滑，道琼斯指数下跌0.31%，标普指数下滑0.35%，纳斯达克指数走低0.38%。 昨日公布的美国6月份消费者物价指数（CPI）月涨幅0.9%，年度涨幅达5.4%，升至自2008年8月份以来最高。美元再度上扬，美元指数涨至92.79，收盘价格为自2月4日以来最高。那么，通胀率继续上行，是否会引发美联储的政策出现改变？这个可能并不大。
14 七月 2021