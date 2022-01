缩债，加息，缩表，这三个概念你要弄清楚！

一顿操作猛如虎,涨跌全靠美联储。

正当大家还沉浸在美股跨年多头行情中的喜悦时,美联储给市场带来当头一棒。在12月的货币政策会议纪要中直接表明需要更快的进行加息和缩表。这里在加息预期的原有基础上出现了一个新的政策概念,然后因为“缩表”的信号出现,引发了市场的剧烈波动。美股开年迎来瀑布式下跌,其中对利率敏感的科技指数纳指跌幅最深,在1月5日跌幅超3%,创去年2月以来最大跌幅。

那么为什么缩表这个信号的释放给市场带来这么大的波动?首先让我们回顾去年12月美联储最后一次的利率会议,那次会议美联储宣布加速缩债,将原有的每月减少150亿购债提高到300亿,于今年3月结束购债。

可能有些人会把缩债和缩表这两个概念弄混淆,但他们的性质完全不同。通常美联储在开始紧缩周期时,首先会减少资产购债规模,但这是逐月减少购买,其实还处于量化宽松的阶段中,因此美联储的资产规模还是属于扩张阶段,这属于“扩表“。而当减少至0购买的时候,就是退出量化宽松的阶段了。逐月减少购买债券,也是防止”一刀切”带来的经济崩盘,历史上有因为“一刀切”出现了经济萧条,例如20世纪末日本的房地产危机。

加息,作为美联储紧缩三步曲的第二步,概念就相对比较好理解了,央行通过提高利率来吸引资金回流,之前在股市、房市、商品市场投资的大量美元,在获利后会选择将钱投入银行。因此,这就会造成全市场的大幅度回撤。通常情况下,加息是利好银行股,因为商业银行可以通过提高贷款利率使存贷利差变大,利润就会变高了。那么这一次,美股银行股是否还会在加息背景下继续上涨?通常情况下,加息是建立在实体经济变好,经济过热的背景下。但这次的情况有所不同,美联储是在经济滞涨的背景下选择被迫加息,实体经济仍受供应链困扰,很多企业的盈利能力仍然不足,银行股的上涨空间就会受限,但相对于其他板块,属于避险板块。

最后,我们再来谈一下缩表,如果说缩债是量化宽松的末期,那么缩表就属于量化紧缩。美联储会通过出售之前购买的政府公债和MBS,或者让债券自然到期,以降低自身的资产规模,回收美元,达到缩表的目的。大量的抛售债券,会使债券价格下跌,从而大幅度推高债券收益率,因此这对于股市而言是一个坏消息。

回顾过往,美联储曾经在2013年12月开始缩债,在2014年10月退出量化宽松,在2015年12月进行首次加息,在2017年10月进行缩表。

我们可以看出,上一次美联储用了三年多的时间才完成了紧缩周期,但这一次,市场开始预期美联储在3月退出量化宽松后,同时在当月进行加息,并提前7月进行缩表。这跟上次比显得过于激进,这也是美联储为了抑制通胀不得不采取的措施。

因此,对于美股而言,投资者需要警惕风险,全年的主旋律强调稳字当头,合理控制仓位。



