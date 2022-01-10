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缩债，加息，缩表，这三个概念你要弄清楚！

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

10 Jan 2022, 20:30

顿操作猛如虎，涨跌全靠美联储。

正当大家还沉浸在美股跨年多头行情中的喜悦时，美联储给市场带来当头一棒。在12月的货币政策会议纪要中直接表明需要更快的进行加息和缩表。这里在加息预期的原有基础上出现了一个新的政策概念，然后因为“缩表”的信号出现，引发了市场的剧烈波动。美股开年迎来瀑布式下跌，其中对利率敏感的科技指数纳指跌幅最深，在1月5日跌幅超3%，创去年2月以来最大跌幅。

那么为什么缩表这个信号的释放给市场带来这么大的波动？首先让我们回顾去年12月美联储最后一次的利率会议，那次会议美联储宣布加速缩债，将原有的每月减少150亿购债提高到300亿，于今年3月结束购债。

可能有些人会把缩债和缩表这两个概念弄混淆，但他们的性质完全不同。通常美联储在开始紧缩周期时，首先会减少资产购债规模，但这是逐月减少购买，其实还处于量化宽松的阶段中，因此美联储的资产规模还是属于扩张阶段，这属于“扩表“。而当减少至0购买的时候，就是退出量化宽松的阶段了。逐月减少购买债券，也是防止”一刀切”带来的经济崩盘，历史上有因为“一刀切”出现了经济萧条，例如20世纪末日本的房地产危机。

加息，作为美联储紧缩三步曲的第二步，概念就相对比较好理解了，央行通过提高利率来吸引资金回流，之前在股市、房市、商品市场投资的大量美元，在获利后会选择将钱投入银行。因此，这就会造成全市场的大幅度回撤。通常情况下，加息是利好银行股，因为商业银行可以通过提高贷款利率使存贷利差变大，利润就会变高了。那么这一次，美股银行股是否还会在加息背景下继续上涨？通常情况下，加息是建立在实体经济变好，经济过热的背景下。但这次的情况有所不同，美联储是在经济滞涨的背景下选择被迫加息，实体经济仍受供应链困扰，很多企业的盈利能力仍然不足，银行股的上涨空间就会受限，但相对于其他板块，属于避险板块。

最后，我们再来谈一下缩表，如果说缩债是量化宽松的末期，那么缩表就属于量化紧缩。美联储会通过出售之前购买的政府公债和MBS，或者让债券自然到期，以降低自身的资产规模，回收美元，达到缩表的目的。大量的抛售债券，会使债券价格下跌，从而大幅度推高债券收益率，因此这对于股市而言是一个坏消息。

回顾过往，美联储曾经在2013年12月开始缩债，在2014年10月退出量化宽松，在2015年12月进行首次加息，在2017年10月进行缩表。

我们可以看出，上一次美联储用了三年多的时间才完成了紧缩周期，但这一次，市场开始预期美联储在3月退出量化宽松后，同时在当月进行加息，并提前7月进行缩表。这跟上次比显得过于激进，这也是美联储为了抑制通胀不得不采取的措施。

因此，对于美股而言，投资者需要警惕风险，全年的主旋律强调稳字当头，合理控制仓位。

 


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