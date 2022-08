您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

今年初,美国科技巨头亚马逊和谷歌先后完成了股票分割。作为美国最大电动汽车制造商,特斯拉紧随其后,将在8月25日开盘前完成股票“一拆三”计划。特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)近期陷入与推特公司的收购闹剧中,并因此狂卖股票套现69亿美元。那么,此次股票分割能否让这家电动汽车制造商的股价进一步上涨呢?此举对新投资者和现有股票持有人意味着什么呢?现在适合买入特斯拉股票吗?每个人都在思考以下几个重要问题:

首先,我们需要搞懂最重要的一个问题:什么是股票分割,以及为什么要分割股票?

股票分割本质上就是增加公司已发行股票的数量。股票分割只是增加发行在外的股票总数,不会增加股本总额。股票分割后,股东所持股票数量增加,但权益总额不变。股票分割只会降低公司股票每股市价,吸引更多普通投资者,但公司市值不变。另外,股票分割消息往往会提前几个月放出来,市场会利用这段时间进行缓冲并作出反应。

股票分割后,特斯拉的股价将发生什么变化?

特斯拉股票“一拆三”后,股价将变成当前市值的三分之一。例如,8月19日,特斯拉股票收盘价为每股890美元,而在股票分割后,每股价格就要在890美元的基础上除以3,最终每股价格变为296.67美元。与此同时,现有股东所持价值为296.67美元的股票数量会增加两倍,但实际权益总额与此前一样。因此,“一拆三”后,市场上流通的股票数量翻了两倍。

谁有资格购买新增的股票?

在登记日(8月17日)当天或之前买入了特斯拉股票的股民以及在8月24日之前买入了特斯拉股票的投资者均有资格购买新增的股票。8月17日之后卖出特斯拉股票的股东将不再具有购买资格。简而言之,8月24日之前还持有特斯拉股票的股民,就可以在8月25日开市时购买分割后多出来的股票,股价为8月24日特斯拉股票收盘价的三分之一。

股票分割会提高特斯拉的股价吗?

这次并非特斯拉首次拆股。特斯拉的首次拆股是在2020年。从当年的8月11日宣布拆股到8月31日交易日期间,特斯拉股价上涨80%。但在交易日之后的一周,股价下跌幅度达34%。此后至年末,特斯拉市值上涨了150%。

宣布股票分割的当天,特斯拉股价为677美元,此后,股价已飙升30%。投资者将把这一数值视为重要参考:因为市场已有反应时间,所以拆股可能不会立即提振股价,但从长期来看,股价仍有可能呈上升趋势。

那么,特斯拉是否能维持其成长股的地位?

特斯拉一直是美国成长型股票中的佼佼者,在标准普尔500指数中的权重为1.69%。特斯拉在标准普尔指数中的领先增长板块-非必需品消费板块SPDR(NYSEArca: XLY)中占比五分之一。美国股市6月份触底反弹约16%,其中非必需品消费类股票领涨26%。在同一时间段,特斯拉股票反弹了近40%。当前,股市仍处于低位反弹阶段。

据报道,由于供应链中断,特斯拉二季度的收入和利润下跌。但按年收入计算,特斯拉的收入仍增长了42%。特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)发推称,截至8月13日,特斯拉上海超级工厂已生产了100万辆汽车,实现了特斯拉的一个重要里程碑。由于特斯拉电动汽车供不应求,增加汽车产量将会带来利润和收入的增长。



