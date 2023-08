腾讯23财年二季报是否能助股价摆脱震荡？

腾讯将于8月16日披露2023财年第二季度和半年业绩。彭博社预期第二季度营收为1520亿元,同比增长约13.4%。非国际财务报告准则下,调整后净利润预期为368亿元,同比增长约31%。调整后EPS预期为3.81元,同比增长约44.3%。

游戏业务方面

在没有更多新游发布以及虚拟服装发行减少和宏观环境不稳定的第二季度,腾讯旗下的热门手游《王者荣耀》和《和平精英》仍稳坐全球热门移动游戏收入的前三位,但其收入增速在同比和环比均出现下降的情形。其中季度增速放缓的主要原因虚拟服装发行数量的减少,相比之下,23年春节期间推出大量的年限虚拟服装刺激了收入的增长。高盛预计第二季度游戏收入同比增长9%,国内第二季度游戏同比增长4%。其推动收入增长的主要因素为国内超4亿的月活跃用户,以及老牌手游稳定的收入表现。



在海外市场方面,预计腾讯的国际游戏部门将在第二季度保持相对弹性,这得益于腾讯深厚的渠道、在全球发行领域积累的专业知识以及建立的合作伙伴关系。《和平精英》国际服在6月再次回到海外手游下载榜第一。并且《王者荣耀》国际版在东南亚和南美的发行预计将给营收带来一定增速。 高盛预计 2023 年第二季度海外游戏收入同比增长 24%。

广告业务方面



高盛预计23年第二季度广告业务同比增长25%,虽然在第二季度国内宏观经济复苏步伐放缓,导致华尔街对腾讯在第二季度的广告业务收入的预期下调。但在第二季度微信用户参与度健康增长,时间支出同比增长9%,主要来源于视频号用户的帮助。除了传统的效果广告和电商广告外,视频号还可以通过广告与企业微信的无缝集成,为线下商家提供多样化的营销场景。

金融科技和企业服务方面

随着第二季度的支付业务受益于线下业务活动的增长,高盛预计金融科技收入在第二季度同比增长19%。在云业务方面,相比于阿里和百度,腾讯发布to-c的生成式人工智能的应用程序相对较慢,并且企业云支出普遍出现延迟,云业务收入的复苏预计将放缓。高盛预计第二季度云业务服务收入同比增长6%。

展望

预计游戏业务在第三季度将迎来明显改善,首先是在7月推出的新游《无畏先锋》《命运方舟》将带来营收的增长,《无畏先锋》在上线后具有良好的开端,在网吧参与度中排名第一,游戏直播平台参与度与老牌端游《穿越火线》相似。并且老牌手游《王者荣耀》和《和平精英》在节假日期间将迎来活跃用户的增长,并且《王者荣耀》在新版本的更新和限定虚拟服装的返厂,预计将为营收带来新的助力。

在金融科技和云业务方面,随着中国监管机构对腾讯财付通的29.9亿人民币的罚款落地,中国互联网监管将围绕常态化运行,将促进平台的健康发展。腾讯在6月19日推出了To-B的腾讯云Maas服务解决方案后,目前已经与10+行业的头部企业合作,开发了50+的行业应用解决方案。预计腾讯在关键垂直领域的优势和MaaS的广泛升级和运用,在第三、四季度迎来收入的增量机会。

技术分析

腾讯股价在去年10月触底后迎来拉升,自2月以来持续盘整,目前可判断为上行1浪后的2浪调整。随着预计在下半年游戏业务稳定增长和金融科技和云业务收入的潜在增量下,预计股价将迎来向上突破。目前可关注下方年线支撑325附近的低吸机会。





腾讯控股(0700.HK) —— 日线图

来源:CMC Markets(8月11日)



